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Dev maçta kazanan yok! Sakaryaspor - Amedspor puanları paylaştı

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Dev maçta kazanan yok! Sakaryaspor - Amedspor puanları paylaştı

Spor Haberleri

TFF 1. Lig'in 3. hafta maçında Sakaryaspor ile Amedspor karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı.

TFF 1. Lig'in iddialı iki takımından Sakaryaspor ile Amedspor, 3. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan zorlu maç 0-0 sona erdi.

Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Amedspor, üçüncü hafta sonuna 2, Suat Kaya'lı Sakaryaspor ise 3 puanla girdi.

Dev maçta kazanan yok! Sakaryaspor - Amedspor puanları paylaştı - 1. Resim

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