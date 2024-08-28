Dev maçta kazanan yok! Sakaryaspor - Amedspor puanları paylaştı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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TFF 1. Lig'in 3. hafta maçında Sakaryaspor ile Amedspor karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı.
TFF 1. Lig'in iddialı iki takımından Sakaryaspor ile Amedspor, 3. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan zorlu maç 0-0 sona erdi.
Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Amedspor, üçüncü hafta sonuna 2, Suat Kaya'lı Sakaryaspor ise 3 puanla girdi.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor