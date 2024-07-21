Di Maria'yı duyuran kulüp başkanından taraftara müjde! 'Ekstrem bir kadro kuracağız'

Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Angel Di Maria, Benfica ile yeniden anlaşmaya vardı. Arjantinli yıldızı duyuran Rui Costa, taraftarlara çağrıda bulundu.

Portekiz'in köklü takımı Benfica, tecrübeli oyuncusu Angel Di Maria ile 1 sezon daha yola devam edileceğini duyurdu.

Kulüp başkanı Rui Costa, Arjantinli oyuncunun takımda kalacağını açıklayarak taraftarlara çağrıda bulundu.

Arjantin Milli Takımı ile unutulmaz başarılar elde eden Di Maria, 2022 Dünya Kupası ve 2024 Copa America'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

RUI COSTA: TARAFTARLARIN SABIRSIZLIĞINI ANLIYORUM

Kaliteli bir kadro kuracaklarını belirten Costa, "Gelenler ve gidenler olacak. Taraftarların sabırsızlığını anlıyorum ancak nasıl bir kadroya sahip olduğumuzun farkındayız. Ekstrem bir kadro kuracağız. Geçen sezon iyi geçmedi ama önümüze bakmalıyız" dedi.