Fenerbahçe, kulüp tarihinin unutulmaz isimlerinden Dirk Kuyt'ın teknik ekibe katıldığını resmen açıkladı. Hollandalı futbol adamı, sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı olarak görev yapacak.

Fenerbahçe, Dirk Kuyt için resmi açıklamayı yaptı. Sarı-lacivertliler, Hollandalı antrenörün teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak göreve başlayacağını açıkladı.

Dirk Kuyt

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertlilerin yaptığı resmi açıklama şu şekilde:

"Ailemize Yeniden Hoş Geldin Dirk Kuyt. Futbolculuk kariyerinde kulübümüzün şampiyonluğunda önemli rol üstlenen, profesyonelliği, çalışkanlığı ve mücadeleci karakteriyle taraftarımızın sevgisini ve takdirini kazanan Dirk Kuyt, yuvasına geri döndü. 120. yılımızda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, Dirk Kuyt’ı Teknik Direktörümüz İsmail Kartal’ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak yeniden ailemizde görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz."

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