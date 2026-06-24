Rize’de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Gamze Saklı, Nilay Bilgin, Selinay Saral hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Alev topuna dönen araçta hayatını kaybeden 3 arkadaştan 19 yaşındaki Gamze Saklı'nın Gözleri Karadeniz dizisinde yardımcı oyuncu olarak rol aldığı öğrenildi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde Limanköy mevkisinde korkunç bir kaza meydana geldi. Selinay Saral'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki elektrik direğine, sonra İshak B. idaresindeki otomobile çarptı.

Biri yardımcı oyuncuymuş! Gözleri Karadenizde rol almış! Rize’de 3 arkadaşı hayattan koparan zincirleme facia:

ZİNCİRLEME FACİA

Aynı yönde seyreden Sezgin Ç. yönetimindeki kamyonet de kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Selinay Saral'ın kullandığı otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Biri yardımcı oyuncuymuş! Gözleri Karadenizde rol almış! Rize’de 3 arkadaşı hayattan koparan zincirleme facia:

3 ARKADAŞ HAYATINI KAYBETTİ

3 aracın karıştığı kazada Gamze Saklı, Nilay Bilgin ve Selinay Saral olay yerinde hayatını kaybetti. Ahmet Hamdi Özdal (65), İshak Beyaz (67), Ahsen Kandiş (21) ve Sadık Namoğlu (50) ise yaralı olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gamze Saklı- Selinay Saral- Nilay Bilgin

YARDIMCI OYUNCUYMUŞ

3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin inceleme sürerken, kazada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Gamze Saklı’nın dizilerde yardımcı oyunculuk yaptığı öğrenildi. Saklı'nın son olarak 'Gözleri Karadeniz' adlı TV dizisinde rol aldığı ortaya çıktı.

Gamze Saklı

SAATLER ÖNCE VİDEO ÇEKMİŞ

Hayatını kaybeden 3 arkadaştan geriye sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar kaldı. Öte yandan Gamze Saklı'nın can verdiği otomobilde saatler önce çektiği video ortaya çıktı.

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