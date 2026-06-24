Biri yardımcı oyuncuymuş! Gözleri Karadeniz'de rol almış! Rize’de 3 arkadaşı hayattan koparan zincirleme facia
Rize’de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Gamze Saklı, Nilay Bilgin, Selinay Saral hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Alev topuna dönen araçta hayatını kaybeden 3 arkadaştan 19 yaşındaki Gamze Saklı'nın Gözleri Karadeniz dizisinde yardımcı oyuncu olarak rol aldığı öğrenildi.
- Kaza, Selinay Saral'ın kullandığı otomobilin refüjdeki elektrik direğine ve ardından İshak B. idaresindeki otomobile çarpmasıyla başladı.
- Kazaya aynı yönde seyreden Sezgin Ç. yönetimindeki kamyonet de karıştı.
- Selinay Saral'ın kullandığı otomobilde yangın çıktı ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- Hayatını kaybedenler arasında dizilerde yardımcı oyunculuk yapan 19 yaşındaki Gamze Saklı da bulunuyor.
- Yaralılar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde Limanköy mevkisinde korkunç bir kaza meydana geldi. Selinay Saral'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki elektrik direğine, sonra İshak B. idaresindeki otomobile çarptı.
ZİNCİRLEME FACİA
Aynı yönde seyreden Sezgin Ç. yönetimindeki kamyonet de kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Selinay Saral'ın kullandığı otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
3 ARKADAŞ HAYATINI KAYBETTİ
3 aracın karıştığı kazada Gamze Saklı, Nilay Bilgin ve Selinay Saral olay yerinde hayatını kaybetti. Ahmet Hamdi Özdal (65), İshak Beyaz (67), Ahsen Kandiş (21) ve Sadık Namoğlu (50) ise yaralı olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
YARDIMCI OYUNCUYMUŞ
3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin inceleme sürerken, kazada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Gamze Saklı’nın dizilerde yardımcı oyunculuk yaptığı öğrenildi. Saklı'nın son olarak 'Gözleri Karadeniz' adlı TV dizisinde rol aldığı ortaya çıktı.
SAATLER ÖNCE VİDEO ÇEKMİŞ
Hayatını kaybeden 3 arkadaştan geriye sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar kaldı. Öte yandan Gamze Saklı'nın can verdiği otomobilde saatler önce çektiği video ortaya çıktı.