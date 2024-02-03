Dünya futbol tarihine geçen transfer gerçekleşiyor! Mbappe'nin yeni takımı açıklandı

PSG ile sözleşmesini uzatmayan Kylian Mbappe'nin sezon sonunda imza atacağı takım belli oldu. Fransız yıldız, La Liga'ya gidiyor.

Sezon sonunda PSG'den ayrılmaya karar veren Kylian Mbappe, hayaline kavuşuyor.

Çocukluk yıllarında Real Madrid taraftarı olduğu bilinen Kamerun asıllı Fransız yıldızın, La Liga'da oynayacağı öğrenildi.

PSG'nin yeni kontrat teklifini kabul etmeyen 25 yaşındaki futbolcunun rekor maaşla Real Madrid'e imza atacağı belirtildi.

MBAPPE REAL MADRİD'E TRANSFER OLACAK

Le Parisien'in haberine göre Suudi Arabistan'dan aldığı yüksek teklifleri geri çeviren Mbappe, Real Madrid'e gitmeye karar verdi.

Sezon sonunda PSG'ye veda edecek olan Fransız yıldızın yeni sezondan itibaren Real Madrid forması giyeceği belirtildi.

SENELİK 120 MİLYON EURO

Geçtiğimiz günlerde Fransız basınında çıkan haberlerde PSG'nin Kylian Mbappe'ye yıllık 100 milyon eurodan 4 senelik sözleşme teklif ettiği belirtilmişti.

Real Madrid'e gitmeyi kabul eden Mbappe'nin imza parasıyla birlikte senelik en az 120 milyon euro kazanacağı iddia ediliyor.

PSG formasıyla toplam 288 maça çıkan Mbappe 241 gol, 105 asistlik istatistik yakaladı.