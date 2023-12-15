Dünya futbolu Micah Hamilton'u konuşuyor! Genç yıldız Guardiola'yı utandırmadı

15 Aralık 2023 15:40 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 15:43

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız'a konuk olan Manchester City, Sırbistan deplasmanından 3-2'lik zaferle ayrılmıştı.

İngiliz ekibinde ilk 11 başlayan 20 yaşındaki Micah Hamilton, 19. dakikada attığı golle maça damgasını vurdu.

Pep Guardiola'nın üzerinde titrediği Jamaika asıllı İngiliz yıldızın 6 sene önce çıktığı görüntüler şaşırttı.

GUARDIOLA: BİZİM OYUNUMUZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİSİN

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Crystal Palace ile 6 yıl önce oynanan Premier Lig maçında top toplayıcı olarak görev yapan 14 yaşındaki Hamilton'u yanına çağırarak “bizim oyunumuz için çok önemlisin, olabildiğince hızlı ol” diyerek hem uyarmıştı.

Aradan geçen 6 sene sonra 20 yaşındaki Hamilton'un Guardiola'nın yanında takımın genç starı olarak bulunması gözlerden kaçmadı.

Dünya futboluna yeni bir hikaye yazmaya hazırlanan Hamilton'un üst düzey bir futbolcu olması bekleniyor.