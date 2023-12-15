Dünya futbolu Micah Hamilton'u konuşuyor! Genç yıldız Guardiola'yı utandırmadı
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, dünya futboluna yeni bir yıldız sunmaya hazırlanıyor. Yıllar önce top toplayıcı olarak Guardiola'nın yanında yer alan Micah Hamilton, bu kez genç yıldız olarak sahne aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız'a konuk olan Manchester City, Sırbistan deplasmanından 3-2'lik zaferle ayrılmıştı.
İngiliz ekibinde ilk 11 başlayan 20 yaşındaki Micah Hamilton, 19. dakikada attığı golle maça damgasını vurdu.
Pep Guardiola'nın üzerinde titrediği Jamaika asıllı İngiliz yıldızın 6 sene önce çıktığı görüntüler şaşırttı.
GUARDIOLA: BİZİM OYUNUMUZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİSİN
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Crystal Palace ile 6 yıl önce oynanan Premier Lig maçında top toplayıcı olarak görev yapan 14 yaşındaki Hamilton'u yanına çağırarak “bizim oyunumuz için çok önemlisin, olabildiğince hızlı ol” diyerek hem uyarmıştı.
Aradan geçen 6 sene sonra 20 yaşındaki Hamilton'un Guardiola'nın yanında takımın genç starı olarak bulunması gözlerden kaçmadı.
Dünya futboluna yeni bir hikaye yazmaya hazırlanan Hamilton'un üst düzey bir futbolcu olması bekleniyor.