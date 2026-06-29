2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan-Gana maçı öncesinde yaşanan olay, turnuvaya damga vurdu. Hırvat basınında yer alan iddialara göre ünlü şarkıcı Mladen Grdovic ve beraberindeki ekip, kendilerini "Hırvatistan Bakanı" olarak tanıtarak hiçbir bilet veya akreditasyon göstermeden stadyuma giriş yaptı. Bu olay, organizasyondaki güvenlik önlemlerini tartışmaya açtı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile Gana arasında Toronto'da oynanan grup maçı öncesinde yaşanan güvenlik zafiyeti, turnuvaya damga vurdu. Hırvat şarkıcı Mladen Grdovic ile beraberindeki ekibin, kendilerini "Hırvatistan Bakanı" olarak tanıtarak hiçbir bilet veya akreditasyon göstermeden stadyuma giriş yaptığı öne sürüldü.

Hırvat basınında yer alan haberlere göre Grdovic ve ekibi, maç öncesinde araçla VIP ve yetkili giriş noktasına geldi. İddiaya göre araç sürücüsü, güvenlik görevlilerine yalnızca "Hırvatistan Bakanı. Devam et, teşekkürler." ifadelerini kullandı. Herhangi bir belge talep edilmeden bariyerlerin açıldığı ve aracın kontrol noktasını geçtiği belirtildi.

Hırvat şarkıcı Mladen Grdovic

POLİS DE ŞÜPHELENMEDİ

Haberlere göre güvenlik görevlilerinin durumu polis ekiplerine bildirmesine rağmen araç durdurulmadı. Kimlik veya akreditasyon kontrolü yapılması beklenirken, polis memurunun ekibe stadyum otoparkının yönünü tarif ettiği ve aracın hiçbir engelle karşılaşmadan içeri girdiği aktarıldı.

Hırvat şarkıcı Mladen Grdovic

MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Stadyuma giriş yapan Grdovic ve beraberindekiler, Hırvatistan'ın Gana'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden izledi. Mücadelenin ardından galibiyet sevincine de ortak olan ünlü şarkıcının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Hırvat basınında geniş yer bulan olay, Dünya Kupası'ndaki güvenlik önlemlerini yeniden tartışmaya açtı. Organizasyonda yaşandığı öne sürülen bu güvenlik zafiyetine ilişkin yetkililerden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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