2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması, seyirci rekoruyla tamamlandı. Kanada, Meksika ve ABD'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı organizasyonda oynanan 72 karşılaşmayı 4 milyon 644 bin 549 taraftar tribünden takip ederek Dünya Kupası tarihinin yeni seyirci rekorunu kırdı.

İlk kez 48 takımla düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması sona ererken, son 32 turuna geçildi. Kanada, Meksika ve ABD'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı organizasyonda grup etabında toplam 72 karşılaşma oynandı. Mücadelelere üç ülkedeki 16 farklı şehir ev sahipliği yaptı.

FIFA Dünya Kupası taraftarları

GRUP AŞAMASINDA REKOR SEYİRCİ

Turnuvanın ilk 72 maçında tribünler adeta tamamen doldu. Grup karşılaşmalarını toplam 4 milyon 644 bin 549 kişi stadyumlardan takip etti. Böylece mevcut koltuk kapasitesinin yüzde 99,7'si dolarken, maç başına ortalama 64 bin 508 seyirciye ulaşıldı.

FIFA Dünya Kupası taraftarları

1994 DÜNYA KUPASI REKORU GERİDE KALDI

210 ülke ve bölgeden Kanada, Meksika ve ABD'ye gelen futbolseverler sayesinde, 1994 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'de kırılan 3,5 milyonluk tüm zamanların seyirci rekoru da geride bırakıldı. 2026 Dünya Kupası, grup aşaması tamamlanmadan Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyirci sayısına ulaştı.

FIFA Dünya Kupası taraftarları

TEK GÜNDE DE TARİHİ RAKAM

Turnuvada bir günlük seyirci rekoru da yenilendi. 25 Haziran 2026 tarihinde oynanan karşılaşmaları toplam 426 bin 834 kişi tribünden izledi. Bu rakam, Dünya Kupası tarihinde tek bir günde ulaşılan en yüksek seyirci sayısı olarak kayıtlara geçti.

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