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Haberler > Spor > Dünya yıldızı futbolcudan intihar itirafı: "Sadece ölümü araştırdım" Kan donduran sözler

Dünya yıldızı futbolcudan intihar itirafı: "Sadece ölümü araştırdım" Kan donduran sözler

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Dünya yıldızı futbolcudan intihar itirafı: &quot;Sadece ölümü araştırdım&quot; Kan donduran sözler

Spor Haberleri

Tottenham ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Richarlison'dan kan donduran sözler. 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın ikonik 9 numaralı formasını giyen Richarlison bir dönem intiharı düşündüğünü ve Google'da sadece 'ölüm'ü araştırdığını söyledi.

İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen, Brezilyalı futbolcu Richarlison yaşadığı zor günlere dair açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki kanat oyuncusu ESPN'e yaptığı açıklamalarda Brezilya'nın 2022 Dünya Kupası'ndan ayrılmasının ardından ciddi bir psikolojik problem yaşadığını ve aldığı terapi sayesinde kendisini toparladığını söyledi.

Dünya yıldızı futbolcudan intihar itirafı: "Sadece ölümü araştırdım" Kan donduran sözler - 1. Resim

Dünya Kupası sonrası futbolu bırakma düşüncesiyle mücadele ettiğini söyleyen oyuncu ""Daha yeni bir Dünya Kupası oynamıştım dostum, zirvemdeydim. Sınırlarıma ulaşıyordum, anlıyor musunuz? Bilmiyorum, kendimi öldürmekten bahsetmeyeceğim ama o dönemde ciddi bir depresyondaydım ve pes etmek istedim. Zihinsel olarak güçlü görünen ben bile... Dünya Kupası'ndan sonra her şey dağılmış gibiydi. Sanırım terapist, hoşuma gitsin ya da gitmesin, beni kurtardı, hayatımı kurtardı." ifadelerini kullandı.

"GOOGLE'DA SADECE ÖLÜMÜ ARAŞTIRDIM"

Terapinin önemine vurdu yapan oyuncu "Sadece saçma sapan şeyler düşünüyordum. Google'da bile sadece ölümle ilgili saçma sapan şeyler araştırıyordum" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün size önerim, bir psikolog arayın. Eğer bir psikoloğa ihtiyacınız varsa, bir tane bulun çünkü bu şekilde açılmanız, bir insanla konuşuyor olmanız çok güzel. Bugün bir psikolog bu durumu futbol dünyasına, saha dışındaki dünyaya da taşıdığım için bana teşekkür etmeye geldi çünkü bu çok önemli. Hoşumuza gitse de gitmese de hayat kurtarıyor"

 

Düzenleyen:  - Spor
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