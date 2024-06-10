Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Süper Lig devlerinin sıralaması ortaya çıktı

Düzenleyen: Ahmet Polat 10 Haziran 2024 10:33 - Güncelleme: 10 Haziran 2024 10:56 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasını kaynak alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. Listede Türk takımları da yer aldı.