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Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Süper Lig devlerinin sıralaması ortaya çıktı

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Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Süper Lig devlerinin sıralaması ortaya çıktı

Spor Haberleri

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasını kaynak alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. Listede Türk takımları da yer aldı.

FFHS, dünyanın en iyi takımları sıralamasını güncelledi.

İşte ilk 10 sırada yer alan takımlar ve Türk kulüplerinin listedeki yeri:

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Süper Lig devlerinin sıralaması ortaya çıktı - 1. Resim

1- Manchester City (İngiltere): 401 Puan

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Süper Lig devlerinin sıralaması ortaya çıktı - 2. Resim

2- Bayer Leverkusen (Almanya): 355 Puan

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Süper Lig devlerinin sıralaması ortaya çıktı - 3. Resim

3- Real Madrid (İspanya): 333 Puan

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Süper Lig devlerinin sıralaması ortaya çıktı - 4. Resim

4- Atalanta (İtalya): 320 Puan

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Süper Lig devlerinin sıralaması ortaya çıktı - 5. Resim

5- Borussia Dortmund (Almanya): 261 Puan

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Süper Lig devlerinin sıralaması ortaya çıktı - 6. Resim

6- Atletico Madrid (İspanya): 260 Puan

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Süper Lig devlerinin sıralaması ortaya çıktı - 7. Resim

7- Bayern Münih (Almanya): 258 Puan

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Süper Lig devlerinin sıralaması ortaya çıktı - 8. Resim

8- Barcelona (İspanya): 256 Puan

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Süper Lig devlerinin sıralaması ortaya çıktı - 9. Resim

9- Inter (İtalya): 251 Puan

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Süper Lig devlerinin sıralaması ortaya çıktı - 10. Resim

10- Palmeiras (Brezilya): 250 Puan

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Süper Lig devlerinin sıralaması ortaya çıktı - 11. Resim

27- Fenerbahçe (Türkiye): 214.5 Puan

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Süper Lig devlerinin sıralaması ortaya çıktı - 12. Resim

28- Galatasaray (Türkiye): 211.5 Puan

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Süper Lig devlerinin sıralaması ortaya çıktı - 13. Resim

77- Beşiktaş (Türkiye): 151 Puan

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Süper Lig devlerinin sıralaması ortaya çıktı - 14. Resim

152- Trabzonspor (Türkiye): 108.5 puan

Düzenleyen:  - Spor
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