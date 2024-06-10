Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Süper Lig devlerinin sıralaması ortaya çıktı
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasını kaynak alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. Listede Türk takımları da yer aldı.
FFHS, dünyanın en iyi takımları sıralamasını güncelledi.
İşte ilk 10 sırada yer alan takımlar ve Türk kulüplerinin listedeki yeri:
1- Manchester City (İngiltere): 401 Puan
2- Bayer Leverkusen (Almanya): 355 Puan
3- Real Madrid (İspanya): 333 Puan
4- Atalanta (İtalya): 320 Puan
5- Borussia Dortmund (Almanya): 261 Puan
6- Atletico Madrid (İspanya): 260 Puan
7- Bayern Münih (Almanya): 258 Puan
8- Barcelona (İspanya): 256 Puan
9- Inter (İtalya): 251 Puan
10- Palmeiras (Brezilya): 250 Puan
27- Fenerbahçe (Türkiye): 214.5 Puan
28- Galatasaray (Türkiye): 211.5 Puan
77- Beşiktaş (Türkiye): 151 Puan
152- Trabzonspor (Türkiye): 108.5 puan