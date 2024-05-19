Dursun Özbek, 'Çalışanları darp etti, küfür etti' diyerek Ali Koç'a seslendi! 'Delikanlıysan gel'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe maçında yaşananların ardından açıklama yaptı. Açıklamasında Ali Koç'u hedef alan Özbek, "Ali Koç'un yaptıkları, 40-50 kişiyle buraya gelip burada çalışanları darp etmesi, ağza alınmayacak galiz küfürler söylemesi kabul edilecek şeyler değil." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 37.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe'de Galatasaray galibiyeti sonrası Başkan Ali Koç da dahil tüm Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, RAMS Park'a geldi. Tüm takım ve yönetim kurulu üyeleri, RAMS Park zeminine gelip galibiyeti kutladı. Kutlamaların ardından Ali Koç'un da dahil olduğu olaylar yaşandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaşananların ardından kameraların karşısına geçti.

ALİ KOÇ ÇALIŞANLARI DARP ETTİ, KÜFÜR ETTİ

Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"Maç sonrası stattan ayrıldım, olayları duyunca geri geldim. Ali Koç'un 40-50 kişiyle buraya gelip burada çalışanları darp etmesi, ağza alınmayacak küfürler etmesi kabul edilebilir bir şey değil.

KİM DESTEKLİYOR SENİ?

Sözde polis koruması altındayız. Maç başladığından bitene kadar bu seyirci dağılana kadar polis koruması altındayız. Bir defa Ali Koç bu cesareti nereden buluyor. Lig başladığından beri hakemleri tartaklayın, tokatlayın. İzmir'de şey yapın peşine düşün hakemlerin diyen bu zat, maç bittikten... İnsanlar dağılmış. Burada sadece 2 görevli kalmış. Belli bir güruhla gelmiş. Maç da yok. Maçta yok Ali Koç. Gelip buraya insanları tartaklama haddini kimden alıyorsun. Kim destekliyor seni?

BU PROVOKASYON NİYE?

Devlete sesleniyorum, İçişleri Bakanı'na, Emniyet Müdürü'ne sesleniyorum. Polisler nerede? Bizim adamları tutmak suretiyle Ali Bey'in sahaya çıkmasındaki maksat ne. Bu provokasyon niye? Neticede bir maç oynadık. Bizim için şampiyon maçı. Ali Bey bak, haber aldım geldim. Bu vandalizmin Türk futbolu açısından kabul edilebilir tarafı yok.

DURSUN ÖZBEK: ALİ KOÇ DELİKANLILIĞIN VARSA GEL

Şimdi ben geldim, yüreğin yetiyorsa gel buradayım bekliyorum seni. Delikanlılığın varsa gel."