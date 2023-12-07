Dursun Özbek 'tek yumruk' olmanın önemini anlattı: Rakipler kutluyor

7 Aralık 2023 07:32 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 07:33

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray Divan Kurulu Aralık ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde yapıldı. Başkan Dursun Özbek, Kopenhag maçında gereken skoru alacaklarını belirterek “Son dakikaya kadar mücadele edip, tarih yazacağımıza yürekten inanıyorum. Galatasarayımız her zaman Türkiye’nin gururu olmuştur, öyle olmaya da devam edecektir” dedi. Özbek, tek yumruk olmanın da önemine değinip rakip kulübün başkanlarının bu konuda kendilerine “Helal olsun” dediğini ve bunun devam etmesi gerektiğini belirterek “Galatasaray’ı bölmeye ayrıştırmaya çalışanların karşısında olacağız” dedi.

FAİZDEN KURTULMALIYIZ

Kemerburgaz projesinin son durumu hakkında bilgi veren Özbek “Yaklaşık 130 dönüm civarında bir arsamız var. Buna ne gerek vardı deniyordu. Ne kadar elzem olduğunu anlamak için Florya’ya gidip, gezmek lazım. İlk yapıldığından itibaren aradan 40 yıl geçti. 40 yıldan beri taş taş üstüne koyulmadı. Hiç kimse demedi ki ‘Galatasaray bir dünya markası olmuş. Başarıdan başarıya koşuyor. Dünya yıldızlarını getiriyorsun nerede idman yaptırıyorsun’ diye sorulmamış. Bu eksikliği tespit ettik ve çalışmalara başladık. Niyetimiz bu sezon bitmeden Kemerburgaz’a taşınmak” ifadesini kullandı.