Emre Akbaba imzayı atıyor! Süper Lig ekibinden sürpriz transfer

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 1 Temmuz 2024 11:23 - Güncelleme: 1 Temmuz 2024 12:00 - Güncelleme:

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Adana Demirspor ile yollarını ayıran Emre Akbaba'nın yeni takımı belli oluyor. Trabzonspor'un da istediği iddia edilen Akbaba için Süper Lig'in yeni ekibi devreye girdi.