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Emre Akbaba imzayı atıyor! Süper Lig ekibinden sürpriz transfer

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Emre Akbaba imzayı atıyor! Süper Lig ekibinden sürpriz transfer
Göztepe, Emre Akbaba, Süper Lig, Haber

Spor Haberleri

Adana Demirspor ile yollarını ayıran Emre Akbaba'nın yeni takımı belli oluyor. Trabzonspor'un da istediği iddia edilen Akbaba için Süper Lig'in yeni ekibi devreye girdi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'nin Emre Akbaba için devreye girdiği öğrenildi.

Adana Demirspor'dan ayrılan milli oyuncunun, kısa süre içerisinde kararını vereceği aktarıldı.

İzmir temsilcisine sıcak bakan Akbaba'nın sözlü anlaşmaya vardığı konuşuluyor.

Emre Akbaba imzayı atıyor! Süper Lig ekibinden sürpriz transfer - 1. Resim

EMRE AKBABA GÖZTEPE YOLCUSU

Bu sezon Adana Demirspor'da 36 maça çıkan Emre Akbaba, 9 gol ve 2 asist katkısında bulundu.

Trabzonspor'un da istediği öne sürülen 31 yaşındaki yıldızın yeni sezonda Göztepe'de yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Düzenleyen:  - Spor
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