Fenerbahçe'de kadro planlamasında yer almayan Youssef En Nesyri, İtalyan devi Juventus'a kiralık olarak gitti.

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’nin transferi için satın alma opsiyonlu kiralama konusunda Juventus ile anlaşma sağladı. İtalyan kulübünün 5 milyon avro kiralama ücreti ödeyeceği ve opsiyonun 20 milyon avro olduğu belirtildi.

RENNES’E GİTTİ

Rennes takımına transfer olan Sebastian Szymanski, sosyal medya hesabından F.Bahçe’ye veda mesajı yayınladı. Polonyalı futbolcu, “Bu formayı giymek benim için büyük bir onurdu” sözlerini kullandı ve takıma başarı dileklerini iletti.

