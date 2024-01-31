Erden Timur Dubois'ya 'Linnes' muamelesi yaptı bedavaya gönderdiği sağ beki 500 bin euro'ya geri aldı

Sezon başında yabancı kuralından dolayı Başakşehir'e bedavaya gönderilen, fakat Boey'in satışından sonra geri istenen Leo Dubois için Erden Timur'un Göksel Gümüşdağ ile görüşmelerine devam ettiği bildirildi.

Assingnon, Zeki Çelik, Sanaye gibi sağ bekleri gündemine alan Galatasaray yönetimi Leo Dubois'ya geri döndü...

GALATASARAY SAĞ BEK SOL BEK VE 8 NUMARA ARIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardından, "Acil sağ ve sol bek istiyorum" derken Galatasaray'dan gündeme gelen konulardan biri de Leo Dubois'in geri dönüşü oldu.

DUBOİS'NIN ELİ KULAĞINDA

Galatasaray'ın sezon başında Başakşehir'e kiralık olarak gönderdiği Fransız futbolcu, kulüplerin anlaşma sağlaması halinde sarı-kırmızılı takıma geri dönmek istiyor.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY'DAN 500 BİN EURO İSTİYOR

Galatasaray, Dubois'in geri dönüşü için Başakşehir'le görüşmelerine devam ediyor. 29 yaşındaki Dubois, Başakşehir'de bu sezon çıktığı 21 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı. Galatasaray'ın geçen yıl Lyon'dan kadrosuna kattığı Dubois'in sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

LİNNES OCAK AYINA KADAR KALMIŞTI

Başakşehir'in Fransız sağ bek için 500 bin euro istediği öğrenilirken, iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Daha önce Fatih Terim döneminde Linnes de tıpkı Dubois gibi gözden çıkarılmış, tecrübeli futbolcu kadro dışı bırakılmıştı. Yabancı kuralı ve yapılan transferlerden sonra Dubois da Linnes ile aynı kaderi paylaşırken, tecrübeli oyuncunun Başakşehir ile anlaşması Dubois'nın kariyerine kesintisiz olarak devam etmesini sağladı.