Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Erden Timur 'Geri dönmeyi düşünür müsünüz?' sorusuna cevap verdi! 'Var gibi hissettim'

Erden Timur 'Geri dönmeyi düşünür müsünüz?' sorusuna cevap verdi! 'Var gibi hissettim'

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Erden Timur &#039;Geri dönmeyi düşünür müsünüz?&#039; sorusuna cevap verdi! &#039;Var gibi hissettim&#039;

Spor Haberleri

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili'ği görevinden istifa eden Erden Timur, "Galatasaray'a geri dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna cevap verdi. Erden Timur'un cevabı Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray taraftarının sevdiği isimlerden olan Erden Timur, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili'ği görevinden istifa etti. Timur'un istifası camiada büyük üzüntüye sebep oldu. İstifasının ardından ilk kez kameraların karşısına geçen Timur,  "Galatasaray'a geri dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna cevap verdi.

Erden Timur'un CNBC-e'ye yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Erden Timur 'Geri dönmeyi düşünür müsünüz?' sorusuna cevap verdi! 'Var gibi hissettim' - 1. Resim

EN AZ 5 MİLYON KİŞİ YERİNDE OLMAK İSTER

"Hayattaki en güzel günler ben öyle nitelendiriyorum. Milyonlarca insan yerinde olmak ister. En az 5 milyon kişi yerinde olmak ister. Bu 5 milyon kişinin içinde yüzde 10'u o işi senden daha iyi yapabilecek olsa 500 bin daha iyi yapabilecek insan varken sen orada bulunuyorsun. Çok büyük bir şans herkes için. Kısmet olmanız lazım, çok çabalamanız lazım. Zorlukları var, haksızlıkları var bunlardan daha öte çok güzel geçti. İlerisi için herkesin gönlünde öyle şeyler yatar ama o da bir vakti gelince olur. Dünyevi bir amaç olarak edinmek insanın potansiyelini çok küçültücü bir şey."

HER ZAMAN OLUR

Bu konuşmasının üzerine sunucu "Açık bir kapı var gibi hissettim" derken Erden Timur ise, "Her zaman olur" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Yemen açıklarında tekne kazası: En az 49 göçmen öldü, 140 kişi kayıpTokat'ta depremden zarar gören Malum Seyit Camisi restorasyon için gün sayıyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fethiye'de Ali Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesini su altında kutladılar - SporAli Koç'un seçilmesini su altından kutladılarSüper Lig'in yeni ekibi Umut Nayır için harekete geçti! Resmi görüşmeler başladı - SporSüper Lig'in yeni ekibi Umut Nayır için harekete geçti! Resmi görüşmeler başladıMotosikletle kanala uçan futbolcu hayatını kaybetti - SporMotosikletle kanala uçan futbolcu hayatını kaybettiChealsea'nin 40 milyon Euro istediği iddia edilmişti! Lukaku'ya yapılan teklif ortaya çıktı - SporChealsea'nin 40 milyon Euro istediği iddia edilmişti! Lukaku'ya yapılan teklif ortaya çıktıFenerbahçe ve Galatasaray'dan 'Tangocu' derbisi! İnter yıldız oyuncu için bonservis belirledi - SporFenerbahçe ve Galatasaray'dan 'Tangocu' derbisi!Arda Turan, Galatasaray'ın yıldızına göz koydu! Eyüpspor'un transfer planı ortaya çıktı - SporArda Turan, Galatasaray'ın yıldızına göz koydu! Eyüpspor'un transfer planı ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...