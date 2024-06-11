Erden Timur 'Geri dönmeyi düşünür müsünüz?' sorusuna cevap verdi! 'Var gibi hissettim'

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili'ği görevinden istifa eden Erden Timur, "Galatasaray'a geri dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna cevap verdi. Erden Timur'un cevabı Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray taraftarının sevdiği isimlerden olan Erden Timur, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili'ği görevinden istifa etti. Timur'un istifası camiada büyük üzüntüye sebep oldu. İstifasının ardından ilk kez kameraların karşısına geçen Timur, "Galatasaray'a geri dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna cevap verdi.

Erden Timur'un CNBC-e'ye yaptığı açıklamalar şu şekilde:

EN AZ 5 MİLYON KİŞİ YERİNDE OLMAK İSTER

"Hayattaki en güzel günler ben öyle nitelendiriyorum. Milyonlarca insan yerinde olmak ister. En az 5 milyon kişi yerinde olmak ister. Bu 5 milyon kişinin içinde yüzde 10'u o işi senden daha iyi yapabilecek olsa 500 bin daha iyi yapabilecek insan varken sen orada bulunuyorsun. Çok büyük bir şans herkes için. Kısmet olmanız lazım, çok çabalamanız lazım. Zorlukları var, haksızlıkları var bunlardan daha öte çok güzel geçti. İlerisi için herkesin gönlünde öyle şeyler yatar ama o da bir vakti gelince olur. Dünyevi bir amaç olarak edinmek insanın potansiyelini çok küçültücü bir şey."

HER ZAMAN OLUR

Bu konuşmasının üzerine sunucu "Açık bir kapı var gibi hissettim" derken Erden Timur ise, "Her zaman olur" ifadelerini kullandı.