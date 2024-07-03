Erden Timur'dan Fred, Szymanski ve Zaha itirafı

Galatasaray'ın eski Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, geçen sezonki transfer süreciyle dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a veda eden Erden Timur, Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına konuk oldu.

Merak edilenleri cevaplayan Timur, geçen sezonki transfer dönemine değinerek önemli itiraflarda bulundu.

Fenerbahçe'de forma giyen Fred ve Szymanski ile daha önce ilgilendiklerini aktaran Timur, "Bir sürü oyuncular vardı almak istediğimiz, Fenerbahçe'nin aldığı Fred de dahil. Alamadık çünkü bonservis bedeli ödemek için harcama limitimiz yoktu. Bonservis bedeli ödeyemeyeceğimiz için Biz Szymanski ile kiralık anlaşmaya çalışıyorduk. Harcama limiti neden yok, hiçbir şekilde sorulmuyor." ifadelerini kullandı.

ERDEN TİMUR: ZAHA EN ÇOK İSTENEN OYUNCUYDU

Wilfried Zaha'nın transfer sürecini değerlendiren Erden Timur, "Zaha en çok istenilen oyuncuydu. Oyuncu havuzundan bir oyuncu seçiliyor. Ben oyuncu seçmem. Ben seçilen 3 ya da 5 oyuncuya giderim. Scout ekibi ve teknik ekibe 'bonservisli oyuncu alabiliyoruz, bizim harcama limiti sorunumuz yok' desem bambaşka oyuncular vardı listede. Zaha, Cyrstal Palace'tan 10.8 milyon Euro maaş teklifi aldı ama şampiyon olabilecek bir takıma gelmek istediği içim bizi tercih etti. Menajerlik ücretini hariç tutun, 7-8 milyon Euro'ya geliyor imza parasıyla buradan aldığı."açıklamasında bulundu.

ERDEN TİMUR: NDOMBELE'Yİ KİMSE SEÇMEDİ

Sezonun hayal kırıklığı yaşatan Ndombele'nin transferini anlatan Erden Timur, "Ndombele'yi kimse seçmedi, ne scout ekibi ne de teknik ekip. Niye aldık, çünkü 8 numara almamız gerekiyordu. Ondan önce Galatasaray'ın sadece bedavaya transfer yapma hakkı vardı. Harcama limiti probleminde şu var; maaşı, imaj hakkına entegre edebiliyorsunuz ama bonserviste imaj hakkı diye bir şey yok. Ancak bunların hepsi bizim Sportif A.Ş. bilançosunun içinde. Bir kısım maaş bir kısım imaj hakkı diye yapabiliyorsunuz, bunu bütün dünyada yapıyorlar. Yeni bir şey değil, normal bir şey." dedi.