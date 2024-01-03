Eren Derdiyok İsviçre'nin FC Schaffhausen takımında antrenörlük kariyerine başladı

3 Ocak 2024 20:43 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 20:49

Son olarak İsviçre 2. Lig ekibi FC Schaffhausen'de forma giyen Eren Derdiyok, aktif futbol kariyerini noktalayarak antrenörlüğe başladı.

Türkiye'de ise Kasımpaşa, Galatasaray, Göztepe ve MKE Ankaragücü'nde oynayan35 yaşındaki Derdiyok, kariyerinin bir sonraki aşamasını sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Eren, "Buradaki oyuncuları ve ortamı çok iyi biliyorum. Kendimi tamamen yeni görevime adayacağım." ifadelerini kullandı.

İSVİÇRE MİLLİ TAKIMI'NIN GOLCÜSÜ

İsviçre doğumlu olup hem İsviçre hem de Türkiye vatandaşlığı bulunan Eren Derdiyok, BSC Old Boys takımında başladığı kariyerinde Basel, Bayer Leverkusen ve 1899 Hoffenheim gibi takımlarda mücadele etti.

Türkiye'de ise Kasımpaşa, Galatasaray, Göztepe ve MKE Ankaragücü'nde oynayan Eren, İsviçre Milli Takımı formasıyla çıktığı 60 maçta 11 gol attı.