Trendyol 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında yoğun kar yağışının olduğu mücadelede Erzurumspor FK, sahasında SMS Grup Sarıyer'i 4-0 mağlup etti. 19'uncu saniyede öne geçtiği maçta 3 puanı alan Erzurumspor, puanını 45'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri maçın 19'uncu saniyesinde Eren Tozlu, 65'inci dakikada Sefa Akgün, 71'inci dakikada Baiye ve 90+5'te Murat Cem Akpınar kaydetti.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER OLDU

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 45'e yükseltirken, maç fazlasıyla da puan tablosunda 1'inci sıraya oturdu. İstanbul ekibi Sarıyerspor ise 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Sakaryaspor'a konuk olacak. Sarıyerspor ise sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

Hakemler: Berkay Erdemir, Mehmet Dura, Oğuzhan Kocaçoban

Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Mustafa Yumlu (Gerxhaliu dk. 83) , Orhan Ovacıklı, Baiye (Ali Ülgen dk. 80), Sefa Akgün, Crociata (Murat Cem Akpınar dk. 74), Benhur Keser (Adem Eren Kabak dk. 80), Eren Tozlu, Rodrguez (Hüsamettin Yener dk. 74)

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Sarıyer: Furkan Akyüz, Fatih Kurucuk, Metehan Mert, Ömer Bayram (Eşref Korkmazoğlu dk. 88), Cebrail Karayel, Kulasin (Dembele dk. 81), Hasan Emre Yeşilyurt (Traore dk. 72) , Silva, Regattin (Oğuzhan Yılmaz dk. 88), Camara, Eze (Batuhan Kör dk. 81)

Teknik Sorumlu: Ümit İnal

Goller: Eren Tozlu (dk. 1), Sefa Akgün (dk. 65), Baiye (dk. 71), Murat Cem Akpınar'ın (dk. 90+4) (Erzurumspor FK)

Sarı kart: Hasan Emre Yeşilyurt (Sarıyer)

