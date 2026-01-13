Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Ayfer Elmastaşoğlu hayatını kaybetti. Elmastaşoğlu’nun vefatı nedeniyle 13, 14 ve 15 Ocak tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, eski milli futbolcu Ayfer Elmastaşoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada; "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski oyuncusu Ayfer Elmastaşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

3'ü A Millî Takım, 3'ü Ümit Millî Takım ve 5'i de U-18 Millî Takım olmak üzere toplam 11 müsabakada Ay-Yıldızlı formamızı terleten Elmastaşoğlu, profesyonel kariyeri boyunca Altay'da forma giydi. İzmir ekibiyle 1967'de futbolcu, 1980'de ise teknik direktör olarak Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Ayfer Elmastaşoğlu'nun cenazesi, bugün Alsancak Hocazade Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zeytinalanı Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

Ayfer Elmastaşoğlu'nun vefatı nedeniyle 13, 14 ve 15 Ocak tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.

Merhum Ayfer Elmastaşoğlu'na Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Altay olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz." denidli.

Eski milli futbolcu Ayfer Elmastaşoğlu hayatını kaybetti (Ayfer Elmastaşoğlu kimdir?)

Haberle İlgili Daha Fazlası