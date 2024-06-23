Eskrimde Erkek Kılıç Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu! Zafer Arda Güler'in ikonik sevinci ile kutlandı

İsviçre'de düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Erkek Kılıç Milli Takımı, bronz madalya kazandı. Milli sporcular tarihi zaferi Arda Güler’le özdeşleşen ikonik "tevekkül" sevinci ile kutladı

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basel şehrinde devam eden şampiyonada Enver Yıldırım, Furkan Yaman, Muhammed Furkan Kalender ve Tolga Aslan'dan oluşan milli takım, üçüncülük maçında Almanya'yla karşılaştı.

İKİNCİ AVRUPA DERECESİ

Rakibini 45-42 yenen Erkek Kılıç Milli Takımı, Avrupa üçüncülüğünü elde etti. Bu başarı, 2022'den sonra Türk eskrim tarihinde ikinci Avrupa derecesi oldu.