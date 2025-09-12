Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > EuroBasket'te ilk finalist belli oldu

EuroBasket'te ilk finalist belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
EuroBasket&#039;te ilk finalist belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Almanya, Finlandiya'yı 98-86 yendi ve finale yükselen ilk takım oldu.

FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final maçında Almanya, Finlandiya’yı 98-86 mağlup etti.

İLK FİNALİST OLDU

Bu galibiyetin ardından Almanya, EuroBasket 2025'te finale çıkan ilk takım oldu. Almanya'nın finaldeki rakibi, Türkiye-Yunanistan eşleşmesinin galibi olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İBB Meclisi onayladı! Yediemin otopark ücretlerine büyük zamSüper Lig ekibi, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı renklerine bağladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig ekibi, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı renklerine bağladı - SporSüper Lig ekibi, Doğan ve Bertuğ'u renklerine bağladıBeşiktaş'ta ayrılık: Kiralık olarak gitti - SporBeşiktaş'ta ayrılık: Kiralık olarak gittiSüper Lig kulüplerinden ortak paylaşım - SporSüper Lig kulüplerinden ortak paylaşımBeşiktaş yeni transferini KAP'a bildirdi! - SporBeşiktaş yeni transferini KAP'a bildirdi!Ali Koç'tan canlı yayında olay sözler: En az 2 şampiyonluğumuz çalındı! - Spor"En az 2 şampiyonluğumuz çalındı"TFF duyurdu: Süper Lig 3'üncü hafta erteleme maçlarının tarihleri belli oldu - SporTFF duyurdu: Süper Lig 3. hafta erteleme maçlarının tarihi
Sonraki Haber Yükleniyor...