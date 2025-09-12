EuroBasket'te ilk finalist belli oldu
FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Almanya, Finlandiya'yı 98-86 yendi ve finale yükselen ilk takım oldu.
İLK FİNALİST OLDU
Bu galibiyetin ardından Almanya, EuroBasket 2025'te finale çıkan ilk takım oldu. Almanya'nın finaldeki rakibi, Türkiye-Yunanistan eşleşmesinin galibi olacak.
