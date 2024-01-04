Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Eyüpspor'dan sürpriz transfer, Arda Turan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski golcüsünü yanına aldı

    Arda Turan'ın çalıştırdığı TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı.

    Eyüpspor&#039;dan sürpriz transfer, Arda Turan, Galatasaray ve Fenerbahçe&#039;nin eski golcüsünü yanına aldı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Antalyaspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcu Sinan Gümüş ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor’a hoş geldin Sinan Gümüş! Eyüpspor’umuz, Antalyaspor'dan tecrübeli hücum oyuncusu Sinan Gümüş'ü 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Sinan Gümüş'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi.

    GALATASARAY'DA 8 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

    29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce Galatasaray, Genoa, Fenerbahçe ve Antalyaspor formaları giydi.

    Sinan Gümüş, geçtiğimiz sezon Antalyaspor ile Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere 15 resmi maçta görev aldı.

    Galatasaray ile 2 Süper Lig, 3'er Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Sinan Gümüş, 2019'da bedelsiz olarak İtalya'nın Genoa takımına transfer olmuştu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sinan GümüşArda TuranEyüpspor
    Haberler > Spor > Eyüpspor'dan sürpriz transfer, Arda Turan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski golcüsünü yanına aldı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Hakan Çalhanoğlu 72 milyon Euro'luk dev transferi duyurdu - SporHakan Çalhanoğlu 72 milyon Euro'luk dev transferi duyurduSüper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı - SporSüper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandıErtelenen Süper Kupa maçı nerede oynanacak? - SporErtelenen Süper Kupa maçı nerede oynanacak?Yeni sol beki Felipe Melo buldu, Vanderlan Galatasaray yolcusu - SporYeni sol beki Felipe Melo buldu, Vanderlan Galatasaray yolcusuYunan basını Fatih Terim'e hayran kaldı! 'Rakibini boğdu, nefes aldırdı' - SporYunan basını Fatih Terim'e hayran kaldı! 'Rakibini boğdu, nefes aldırdı'Galatasaray'da ayrılık! Afrika Kupası sonrası dönmeyeceğini bildirdi - SporGalatasaray'da ayrılık! Afrika Kupası sonrası dönmeyeceğini bildirdiAhmet Çakar ifadeye çağrıldı, Mehmet Büyükekşi'nin adını verdi - SporAhmet Çakar ifadeye çağrıldı, Mehmet Büyükekşi'nin adını verdiİlk maçında Yunanistan'ı salladı! Fatih Terim'in gol sevinci ve ikonik hareketi şaşırttı - Sporİlk maçında Yunanistan'ı salladı! Fatih Terim'in gol sevinci ve ikonik hareketi şaşırttıBana Gastel'i getirin - SporBana Gastel'i getirinSüper Kupa maçı tarihi belli oldu, Fenerbahçe ve Galatasaray finale hazır - SporSüper Kupa maçı tarihi belli oldu, Fenerbahçe ve Galatasaray finale hazır
    Sonraki Haber Yükleniyor...