Eyüpspor'dan sürpriz transfer, Arda Turan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski golcüsünü yanına aldı
Arda Turan'ın çalıştırdığı TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Antalyaspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcu Sinan Gümüş ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor’a hoş geldin Sinan Gümüş! Eyüpspor’umuz, Antalyaspor'dan tecrübeli hücum oyuncusu Sinan Gümüş'ü 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Sinan Gümüş'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi.
GALATASARAY'DA 8 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce Galatasaray, Genoa, Fenerbahçe ve Antalyaspor formaları giydi.
Sinan Gümüş, geçtiğimiz sezon Antalyaspor ile Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere 15 resmi maçta görev aldı.
Galatasaray ile 2 Süper Lig, 3'er Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Sinan Gümüş, 2019'da bedelsiz olarak İtalya'nın Genoa takımına transfer olmuştu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi