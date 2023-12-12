Fatih Karagümrük'te Şota Arveladze dönemi resmen başladı
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Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Süper Lig'de 15 haftada topladığı 17 puanla 11. sırada yer alan Fatih Karagümrük'ün yeni hocası Şota Arveladze oldu. Gürcü çalıştırıcı takımıyla ilk idmanına çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftası sonrası Alparslan Erdem ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, takımın başına Şota Arveladze'yi getirdiğini duyurdu.
50 yaşındaki teknik adam, bugün kırmızı-siyahlılarla ilk antrenmanına çıktı. Arveladze, ilk olarak futbolcularla toplantı yaparken daha sonra idmana geçildi.
SÜLEYMAN HURMA'YLA YENİDEN
Süper Lig'de geride kalan 15 haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucu topladığı 17 puanla 11. sırada yer alan Fatih Karagümrük son olarak Antalyaspor deplasmanında 2-1 mağlup olmuştu.
Son olarak İngiltere'de Hull City'yi çalıştıran Şota Arveladze, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'yla daha önce Kayserispor ve Trabzonspor'da da çalışmıştı.