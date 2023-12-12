Fatih Karagümrük'te Şota Arveladze dönemi resmen başladı

12 Aralık 2023 20:23 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 20:41

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası sonrası Alparslan Erdem ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, takımın başına Şota Arveladze'yi getirdiğini duyurdu.

50 yaşındaki teknik adam, bugün kırmızı-siyahlılarla ilk antrenmanına çıktı. Arveladze, ilk olarak futbolcularla toplantı yaparken daha sonra idmana geçildi.

SÜLEYMAN HURMA'YLA YENİDEN

Süper Lig'de geride kalan 15 haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucu topladığı 17 puanla 11. sırada yer alan Fatih Karagümrük son olarak Antalyaspor deplasmanında 2-1 mağlup olmuştu.

Son olarak İngiltere'de Hull City'yi çalıştıran Şota Arveladze, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'yla daha önce Kayserispor ve Trabzonspor'da da çalışmıştı.