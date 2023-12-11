Resmi sözleşme imzalandı! Shota Arveladze Süper Lig'e geri döndü
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Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Shota Arveladze anlaştığını duyurdu. Gürcü teknik adam İstanbul'a gelerek takımıyla idmanlara çıkmaya başladı.
Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor'a 2-1 yenilen Fatih Karagümrük'te teknik direktör Alparslan Erdem ile yollar ayrıldı.
Yeni hocayı kısa sürede belirleyen Haliç ekibi, Gürcü antrenör Shota Arveladze'yi göreve getirdi.