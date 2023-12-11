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    Resmi sözleşme imzalandı! Shota Arveladze Süper Lig'e geri döndü

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Resmi sözleşme imzalandı! Shota Arveladze Süper Lig&#039;e geri döndü

    Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Shota Arveladze anlaştığını duyurdu. Gürcü teknik adam İstanbul'a gelerek takımıyla idmanlara çıkmaya başladı.

    Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor'a 2-1 yenilen Fatih Karagümrük'te teknik direktör Alparslan Erdem ile yollar ayrıldı.

    Yeni hocayı kısa sürede belirleyen Haliç ekibi, Gürcü antrenör Shota Arveladze'yi göreve getirdi.

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