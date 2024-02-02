Fatih Terim istedi, Emre Belözoğlu kaptı! Türk kaleci Ankaragücü'ne transfer oldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un da istediği Ertaç Özbir'i renklerine bağladı.
Ankaragücü, Adana Demirspor ile yollarını ayıran kaleci Ertaç Özbir'i transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüp, Adana Demirspor'la sözleşmesini karşılıklı sonlandıran 34 yaşındaki kaleciyle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. MKE Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonuna transferini bildirdiği deneyimli file bekçisinin lisansını da çıkardı.
FATİH TERİM DE İSTEMİŞTİ
Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'in daha önce Ertaç Özbir'i istediği iddia edilmişti.
Ertaç Özbir, Süper Lig'de Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ve son olarak Adana Demirspor formaları giydi.
Ligde bu sezon 12 maçta forma giyen Ertaç, kalesinde 9 gol gördü.
MKE Ankaragücü, sezon başında transfer ettiği Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'le yollarını ayırmıştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi