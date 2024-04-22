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Fatih Terim'den doping iddialarına jet cevap! Yunanistan'da gündemden düşmüyor

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Fatih Terim&#039;den doping iddialarına jet cevap! Yunanistan&#039;da gündemden düşmüyor

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Sezon başında Yunanistan ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştırmaya başlayan Fatih Terim, Yunan basınında gündemden düşmüyor. Tecrübeli teknik adam, doping yaptığı iddia edilen oyuncusu Fotis Ioannidis'in durumuyla ilgili konuştu.

Fatih Terim ve öğrencileri, Yunanistan ligi şampiyonluk turunda 6. haftasında deplasmanda Lamia'yı 5-0 yendi. Ancak gündem bu 5-0'lık galibiyetten çok takımda hafta içi ortaya çıkan doping iddialarıydı. Panathinaikos forması giyen Fotis Ioannidis'in doping yaptığı iddia edilmiş ancak gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı.

Fatih Terim'den doping iddialarına jet cevap! Yunanistan'da gündemden düşmüyor - 1. Resim

FATİH TERİM'DEN JET CEVAP

Konu hakkında Lamia maçı sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, oyuncuya bu konu hakkında soru bile sormadığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Ortaya çıkanları duyar duymaz Fotis'e ne olduğunu sormadım bile. Fotis hakkında hiçbir sorum yoktu. Kendisiyle dalga geçilmişti ama ekibimiz o kısma çok iyi tepki verdi. Bunu açıkça ortaya koyduk. Bu gibi durumlarda güçlü olmamız gerekiyor. Panathinaikos'un hep birlikte çok güçlü olduğunu bilmeliyiz. Biz çok büyük bir takımız. Cevap olarak biz de bunu yaptık. Büyük bir takım gibi. Hedefe ulaşmak için başkan, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar birlik olmalıyız. Birlik olduğumuz sürece tüm bunların üstesinden rahatlıkla gelebiliriz."

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