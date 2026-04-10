Bir dönem Galatasaray formasını giyen eski futbolcu Felipe Melo'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Şampiyonluk yarışı ve Kadıköy'de kazandıkları lig zaferi hakkında konuşan Melo, "Kadıköy'deki şampiyonluk o kadar anlamlı ki her yıl kutlanmalı. Eğer rakibimiz aynı şekilde bizim sahamızda böyle bir şampiyonluk kazansaydı, herhalde bütün sene kutlarlardı." dedi.

Galatasaray'ın eski Brezilyalı yıldızı Felipe Melo, şampiyonluk yarışı ve Kadıköy'de kazandıkları lig zaferi hakkında açıklamalarda bulundu. İstanbul'a gelen Melo, A Spor'a yaptığı değerlendirmede sezonun kritik virajına girildiğinin altını çizdi.

"BİZ EMİN ADIMLARLA ŞAMPİYONLUĞA GİDİYORUZ"

Felipe Melo, "Son düzlükteyiz, şampiyonluk yolunda gidiyoruz. O yüzden dün bizim olmazsa olmazımız 3 puandı. Alınan 3 puan çok çok önemliydi. Biraz acı çekmiş olabiliriz ama kazanan biz olduk. Biz emin adımlarla şampiyonluğa gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı formayla 154 maça çıkan Melo, 18 gol ve 12 asistlik katkı sağlamıştı

"GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇLARI NORMAL BİR DERBİ DEĞİL"

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin global etkisine de değinen Melo, karşılaşmanın sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü vurguladı. Brezilyalı eski futbolcu, "Ben derbileri hep farklı bir gözle baktım ama Türkiye'ye geldikten sonra buradaki insanların bu maçlara bakış açısı beni daha da motive etti. Derbilerde aldığın her galibiyet sanki bir kupaya bedelmiş gibi. Bu ortama girdikten sonra Fenerbahçe maçlarının önemini görüyorsunuz. Futbolu bırakmama rağmen bütün maçları bu motivasyonla izliyorum. Çünkü Galatasaray-Fenerbahçe maçları normal bir derbi değil; dünya çapında tanınan bir derbi. Bu yüzden benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor." dedi.

Galatasaray, 2011-2012 sezonunda elde ettiği şampiyonluk kupasını Kadıköy'de kaldırmıştı

"KADIKÖY'DEKİ ŞAMPİYONLUK HER YIL KUTLANMALI"

Kadıköy'de elde edilen şampiyonluğun önemine de vurgu yapan Melo; "Kadıköy'deki şampiyonluk o kadar anlamlı ki her yıl kutlanmalı. Eğer rakibimiz aynı şekilde bizim sahamızda böyle bir şampiyonluk kazansaydı, herhalde bütün sene kutlarlardı. Belki de hala kutlamaya devam ediyorlardı." diye konuştu.

