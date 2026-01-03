Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, kadrosunda pivot rotasyonunu güçlendirdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Yunanistan temsilcisi AEK'te forma giyen Gabonlu pivot Chris Silva ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

EuroLeague’de son dönemde dikkat çekici bir form grafiği yakalayan Fenerbahçe Beko, bir süredir aradığı uzun takviyesini Yunanistan’da buldu. Sarı-lacivertliler, AEK’in 29 yaşındaki uzunu Chris Silva’yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Gabonlu pivot ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak AEK forması giyen Gabonlu pivot Chris Silva (1996 - 2.03 - P) ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yüksek enerjisi, ribaund sezgisi, pota altı savunması ve blok tehdidi ile oynadığı tüm takımlarda ön plana çıkan Chris Silva, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için ter dökecek. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Chris Silva’ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun Çubuklu formamız altında nice başarılar yaşamasını temenni ediyoruz."

CHRIS SILVA KİMDİR?

19 Eylül 1996’da Gabon’un Libreville kentinde doğan Chris Silva, basketbol kariyerine 15 yaşında Amerika’da başladı. Lise öğrenimini Roselle Lisesi’nde tamamlayan Silva, ardından South Carolina Üniversitesi’nde oynadı ve 2017’de Final Four’a çıkan kadroda yer aldı. 2018’de Güneydoğu Konferansı’nda Yılın Ortak Savunma Oyuncusu seçildi.

2019-20 sezonunda Miami Heat ile NBA’e adım atan Gabonlu pivot, 2020 NBA Finalleri’nde forma giydi. NBA, G League, Porto Riko, İsrail ve Yunanistan’da çeşitli takımlarda oynayan Silva, 2025’te AEK ile sözleşme imzaladı.

2025-26 sezonunda AEK formasıyla Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde etkili bir performans sergileyen Chris Silva, sezon sonunda grup aşamasının MVP’si oldu.

