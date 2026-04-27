Fenerbahçe'de Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim kurulu, RAMS Park'ta alınan 3-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası bugün saat 14.00'te toplanacak.

Sarı-lacivertli yönetim, Süper Lig'de lider Galatasaray'a 3-0 kaybedilen ve bitime 3 hafta kala zirvede puan farkının 7'ye yükseldiği maç sonrası "olağanüstü toplantı" kararı aldı. Bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek toplantıda derbi mağlubiyeti değerlendirilecek.

"TAKIM VE YÖNETİM OLARAK KARARLAR ALACAĞIZ"

Fenerbahçe Futbol Şubesi Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Galatasaray karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda radikal kararlar alınacağının sinyalini verdi. "Sakın ha sezonu herkese hayırlı olsun!" diyerek sözlerine başlayan Torunoğulları, "Takım ve yönetim olarak bazı kararlar alacağız. Yönetim kurulu toplantısından sonra bu kararları en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Ertan Torunoğulları

3 MAÇTIR GALİBİYTEİ YOK

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, son 3 resmi maçta galibiyet elde edemedi. Rizespor'la sahasında 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a 1-0 mağlup olup elenirken, Galatasaray derbisini de 3-0'lık net skorla kaybetti.

