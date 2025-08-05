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Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızını Türkiye'ye geri döndürmekte kararlı! Kerem için geri sayım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe, Galatasaray&#039;ın eski yıldızını Türkiye&#039;ye geri döndürmekte kararlı! Kerem için geri sayım
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı lacivertliler hem Jose Mourinho’nun sol açık isteğini yerine getirmek hem de transferde psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için çıktıkları yolda mutlu sona yakın. Kerem gelmeye hazır, son söz Benfica’nın.

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe, G.Saray’ın Osimhen transferine cevap verip, psikolojik üstünlüğü ele geçirmek üzere geri sayıma geçmiş durumda. Tadic, Maximin ve Kostic’in ayrılığı sonrası Jose Mourinho’nun verdiği profil üzerinden arayışa çıkan sarı lacivertlilerin yolu Benfica’ya çıktı.

F.Bahçe, Galatasaray’da sembolleştikten sonra 12 milyon avro bonservisle Portekiz’e giden millî yıldız Kerem Aktürkoğlu’nu, Türkiye’ye sarı lacivertli formayla geri döndürmek üzere. Bizzat Başkan Ali Koç’un yürüttüğü operasyonda Kerem ile 4,5 milyon avroluk yıllık ücret üzerinden 4 senelik anlaşma sağlayan F.Bahçe, şimdi Benfica’yı bu transfere ikna etmek için uğraşıyor.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızını Türkiye'ye geri döndürmekte kararlı! Kerem için geri sayım - 1. Resim

BENFİCA ZORLASA DA

Yönetici Hakan Safi ile Futbol Direktörü Devin Özek, Benfica’yla anlaşıp transferi bitirmek üzere Portekiz’de görüşmeleri sürdürüyor. Ancak Kerem’in gelmeye hazır olmasına rağmen Benfica kolay ikna olacak gibi değil. Mourinho’nun Feyenoord maçının kadrosuna yazmak istediği Kerem için Portekiz devi daha önce F.Bahçe’nin 15 milyon avroluk teklifini reddetmişti. 

Bruma’nın sakatlanması, Hadj Moussa transferinin de suya düşmesiyle kadro planlamasını gözden geçirme kararı alan Benfica’nın Kerem için istediği 20 milyon avroyu daha da yukarı çektiği belirtiliyor. Ama F.Bahçe’nin de Kerem’i almadan geri dönmeye niyeti yok.

TARAFTAR BÖLÜNDÜ

Kerem Aktürkoğlu daha gelmeden Fenerbahçe’de kriz çıktı. Galatasaray’da oynarken, Mert Hakan’la kavga eden, Fenerbahçe’ye yönelik küfürlü tezahüratlara eşlik eden Kerem’e karşı sosyal medyada bazı sarı lacivertli taraftar gruplarınca tepki mesajları yayınlandı.

EŞLEŞME İHTİMALİ BENFİCA'YI DÜŞÜNDÜRÜYOR

F.Bahçe, Şampiyanlar Ligi elemesinde Feyenoord’u elemesi durumunda Benfica-Nice eşleşmesinin tur atlayanı ile play-off maçına çıkacak. Devler Ligi’nde boy göstermek isteyen Benfica bu yüzden Kerem Aktürkoğlu’nun transferine onay vermekte zorlanıyor.

Mourinho’nun özel olarak görüştüğü Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye gelmek için Benfica’yı bekliyor. Portekiz ekibiyle anlaşma sağlandığı anda özel bir uçak Kerem’i getirmek için yola çıkmaya hazır bekletiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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