Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco'dan Mourinho ile 'çalışmalar devam ediyor' paylaşımı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Haziran 2024 17:13 - Güncelleme: 4 Haziran 2024 17:22 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Jose Mourinho ile paylaşım yaptı. Portekizli teknik adamın takım üzerinde yoğunlaştığı görülürken, Branco da 'çalışmalar devam ediyor' ifadelerine yer verdi.