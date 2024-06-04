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Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco'dan Mourinho ile 'çalışmalar devam ediyor' paylaşımı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco&#039;dan Mourinho ile &#039;çalışmalar devam ediyor&#039; paylaşımı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Jose Mourinho ile paylaşım yaptı. Portekizli teknik adamın takım üzerinde yoğunlaştığı görülürken, Branco da 'çalışmalar devam ediyor' ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile fotoğraf paylaştı. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Branco, bir de not düştü.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco'dan Mourinho ile 'çalışmalar devam ediyor' paylaşımı - 1. Resim

BRANCO VE MOURİNHO HEYECANLANDIRDI

Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile ilk temas kuran kişi olarak bilinen Branco, çalışmalardan da ilk pozları servis etti.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco'dan Mourinho ile 'çalışmalar devam ediyor' paylaşımı - 2. Resim

Sarı lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco, Mourinho ile paylaşımına "Çalışmalar devam ediyor" notunu düştü. Branco'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco'dan Mourinho ile 'çalışmalar devam ediyor' paylaşımı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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