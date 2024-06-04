Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco'dan Mourinho ile 'çalışmalar devam ediyor' paylaşımı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Jose Mourinho ile paylaşım yaptı. Portekizli teknik adamın takım üzerinde yoğunlaştığı görülürken, Branco da 'çalışmalar devam ediyor' ifadelerine yer verdi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile fotoğraf paylaştı. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Branco, bir de not düştü.
BRANCO VE MOURİNHO HEYECANLANDIRDI
Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile ilk temas kuran kişi olarak bilinen Branco, çalışmalardan da ilk pozları servis etti.
Sarı lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco, Mourinho ile paylaşımına "Çalışmalar devam ediyor" notunu düştü. Branco'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi