Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş hakkındaki son kararı Mourinho verecek

Jose Mourinho'dan Arda Güler açıklaması! Real Madrid'den transfer yapacak mı?

Jose Mourinho'dan Arda Güler açıklaması! Real Madrid'den transfer yapacak mı?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, kaptan Mert Hakan Yandaş ile yaptığı görüşmede 'Hakkındaki son kararı Mourinho verecek' dediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başladı. Yeni dönem için yapılacak transfer üzerinde duran Mourinho, takımda kalacakları da belirleyecek.

MOURINHO MERT HAKAN YANDAŞ İLE GÖRÜŞECEK

Portekizli çalıştırıcı, yapılacak transferlerle birlikte mevcut kadroda kalmasını istediği isimleri de belirlemeye başladı.

Fenerbahçe'de birçok oyuncunun durumu belirsizliğini korurken, sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimleri başında Mert Hakan Yandaş geliyor.

2020/2021 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı terleten ve takım kaptanlarından olan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mert Hakan Yandaş ile görüşerek "Son kararı Mourinho verecek" dediği belirtildi.

Jose Mourinho da Mert Hakan ile ilerleyen günlerde bir görüşme yapacak.