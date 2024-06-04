Mourinho'nun Fenerbahçe'ye transfer etmek istediği ismin Höjbjerg olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Sportif Direktör Mario Branco'ya orta saha transferi görevi verdi. Mourinho'nun eski öğrencisi Pierre-Emile Höjbjerg istediği iddia edildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Roma'dan hiçbir öğrencisine talip olmadığını söyleyen Mourinho'nun hedefindeki isim ortaya çıktı.

MOURİNHO TOTTENHAM'DAN ESKİ ÖĞRENCİSİ HÖJBJERG'İ İSTEDİ

Orta sahaya deneyimli bir isim arayan Sarı Kanarya, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Rade Krunic ile gelecek sezon devam etmeyeceği konuşulan Kanarya'nın, yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun Tottenham'dan öğrencisi Pierre-Emile Höjbjerg'e kancayı taktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco'nun 28 yaşındaki Danimarkalı yıldızla görüşüp, anlaştığı gelen haberler arasında. Kanarya, Tottenham Kulübü ile de futbolcu için çok yakın bir zamanda masaya oturmaya hazırlanıyor.

59 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Tottenham'da 39 maça çıkan futbolcu, kariyerinde 440 maçta 29 gol, 30 asist üretti. 18 milyon Euro bedeli ve 1 yıl da kontratı olan oyuncu Southampton, Bayern Münih, Schalke ve Augsburg'da da top koşturmuştu.