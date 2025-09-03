Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın erteleme maçları ne zaman? TFF açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 1. ve 3. haftalarında ertelenen maçların oynanacağı tarihleri açıkladı.
1. haftadaki Fenerbahçe-Alanyaspor ve Karagümrük-Başakşehir maçları ile Samsunspor-Kasımpaşa müsabakası 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Kayserispor-Beşiktaş maçı ise 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de yapılacak.
