Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın erteleme maçları ne zaman? TFF açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 1. ve 3. haftalarındaki ertelenen maçların oynanacağı tarihleri açıkladı.

1. haftadaki Fenerbahçe-Alanyaspor ve Karagümrük-Başakşehir maçları ile Samsunspor-Kasımpaşa müsabakası 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Kayserispor-Beşiktaş maçı ise 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de yapılacak.