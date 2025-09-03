Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın erteleme maçları ne zaman? TFF açıkladı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın erteleme maçları ne zaman? TFF açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe ve Beşiktaş&#039;ın erteleme maçları ne zaman? TFF açıkladı
Süper Lig, TFF, Fenerbahçe, Beşiktaş, Alanyaspor, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 1. ve 3. haftalarında ertelenen maçların oynanacağı tarihleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 1. ve 3. haftalarındaki ertelenen maçların oynanacağı tarihleri açıkladı.

1. haftadaki Fenerbahçe-Alanyaspor ve Karagümrük-Başakşehir maçları ile Samsunspor-Kasımpaşa müsabakası 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Kayserispor-Beşiktaş maçı ise 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de yapılacak.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın erteleme maçları ne zaman? TFF açıkladı - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Sarı-kırmızılıların UCL maç takvimi açıklandıCumhuriyet altın ne kadar? Son dakika altın fiyatları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu: Süper Lig 5. ve 6. hafta takvimi açıklandı - SporFenerbahçe-Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldKadroya alınmayan Leroy Sane günler sonra sessizliğini bozdu! Nagelsmann'ın olay sözlerine cevap - SporKadroya alınmayan Sane'den ilk açıklamaSerdal Adal protokol imzaladı! Tüm masrafları Ahmet Ürkmezgil üstlenecek - SporSerdal Adal imzayı attı! Tüm masraflar Ürkmezgil üstlenecekCengiz Ünder'e Beşiktaş'tan teklif: Yıldız isim kararını verdi - SporCengiz Ünder'e Beşiktaş'tan teklif: Yıldız isim kararını verdiTransfer görüşmesinde kahve içmeye çıktı, ortadan kayboldu! Herkes şoke oldu, olayın içyüzü anlaşıldı - SporKahve içmeye çıktı, bir anda ortadan kaybolduFenerbahçe’den Ange Postecoglou girişimi! Alman ekibi de peşinde - SporFenerbahçe’den Ange Postecoglou girişimi!
Sonraki Haber Yükleniyor...