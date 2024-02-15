Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Fenerbahçe'de kadroya neşter! Üç isme kulübe yolu göründü

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fenerbahçe&#039;de kadroya neşter! Üç isme kulübe yolu göründü
    Fenerbahçe, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bozulan moralleri Rize deplasmanında düzeltmek isteyen İsmail Kartal yeni galibiyet serisi hedefi için kadroda önemli değişiklikler yapacak. Szymanski, Cengiz ve Mert Müldür’e kulübe yolu göründü.

    EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Kadıköy’deki son kaybın faturası İsmail Kartal’a kesilince, hoca neşteri eline aldı. Gözle görülen form düşüklüğüne rağmen kazanan kadroyu bozmama inadının acısını Alanya karşısında çeken Kartal, Rize’de rotasyon yapacak. Karadeniz’deki zorlu sınavı sezonun kırılma maçı olarak gören İsmail Hoca değişimi savunmadan başlatacak.

    Alanya maçında solda oynayan Çağlar ile sağda oynayan Djiku yine ilk on birde ancak birbirleriyle yer değiştirecek. Sağ bekte ise Mert yerini Afrika Kupası’ndan dönen Osayi’ye bırakacak. En radikal hamle ise orta sahada olacak. İlk on birin gediklisi Szymanski’nin yerinde Mert Hakan sahne alacak. Cengiz de bayrağı İrfan’a devredecek.

    MOTİVASYON UYARISI

    Alanya maçı sonrası hazırlanan kapsamlı analiz sonrası rotasyon kararı alan İsmail Kartal, oyunculara yapılan hataları tek tek anlatırken net uyarılar yaptı. En büyük problemi orta alanda rakibe uygulanan preste gören Kartal, İsmail Yüksek ile Krunic’i ikaz ederken, bloklar arasındaki mesafeyi kısaltmaları gerektiğinin altını çizdi.

    Oyun disiplininden anlık kopmanın faturasının ağır olduğunu vurgulayan İsmail Hoca, “Motivasyon eksikliği yaşayamayız. En iyi hücum eden takım olmamız yeterli değil. Savunmada da daha güçlü olmamız şart. Herkes üzerine düşeni eksiksiz yapacak ve yeniden çıkışa geçeceğiz” diyerek galibiyet sözü aldı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fenerbahçe
    Haberler > Spor > Fenerbahçe'de kadroya neşter! Üç isme kulübe yolu göründü
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Beşiktaş’ta yüzyılın transferi! KAP’a bildirildi, Hasan Arat 12 milyon euroyu kasadan çıkardı - SporBeşiktaş’ta yüzyılın transferi! KAP’a bildirildi, Hasan Arat 12 milyon euroyu kasadan çıkardıArda Güler'in Real Madrid macerası sona erdi... 'Olay bitti inşallah Tottenham'a değil Leverkusen'e gider' - SporÖyle bir Arda Güler istihbaratı verdi ki 3 ülke sallandıYunanistan’da ortalık yıkılıyor! Fatih Terim durdurulamıyor, kulüp tarafından resmen kovuldu - SporYunanistan’da ortalık yıkılıyor! Fatih Terim durdurulamıyor, kulüp tarafından resmen kovulduGalatasaray'ın efsanesi Fenerbahçe'nin süper starını istedi! Ali Koç 104 milyon euro'yu duyunca... - SporEşi benzeri görülmemiş transfer! Masadaki rakam 104 M.€Tayfur Bingöl 2, Ghezzal en az 2 hafta daha yok - SporTayfur Bingöl 2, Ghezzal en az 2 hafta daha yokİspanyollar son dakika olarak duyurdu: Arda Güler’in hayalleri paramparça oldu! Real Madrid'de Ancelotti şart koştu - Sporİspanyollar son dakika olarak duyurdu: Arda Güler’in hayalleri paramparça oldu! Real Madrid'de Ancelotti şart koştuŞampiyon Aurier İstanbul'a geldi - SporŞampiyon Aurier İstanbul'a geldiKopenhag galibiyetinden sonra Galatasaray örneği! 'Gidin onlara sorun' - SporKopenhag galibiyetinden sonra Galatasaray örneği! 'Gidin onlara sorun'İsmail Kartal Jorge Jesus'un prensini göndermeyecekti! - Sporİsmail Kartal Jorge Jesus'un prensini göndermeyecekti!Fenerbahçe’de büyük kriz! İsmail Kartal’ın dayanacak sabrı kalmadı, 7 milyon euroluk yıldızı kadro dışı bırakıldı - SporFenerbahçe’de büyük kriz! İsmail Kartal’ın dayanacak sabrı kalmadı, 7 milyon euroluk yıldızı kadro dışı bırakıldı
    Sonraki Haber Yükleniyor...