Fenerbahçe'de kadroya neşter! Üç isme kulübe yolu göründü

Bozulan moralleri Rize deplasmanında düzeltmek isteyen İsmail Kartal yeni galibiyet serisi hedefi için kadroda önemli değişiklikler yapacak. Szymanski, Cengiz ve Mert Müldür’e kulübe yolu göründü.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Kadıköy’deki son kaybın faturası İsmail Kartal’a kesilince, hoca neşteri eline aldı. Gözle görülen form düşüklüğüne rağmen kazanan kadroyu bozmama inadının acısını Alanya karşısında çeken Kartal, Rize’de rotasyon yapacak. Karadeniz’deki zorlu sınavı sezonun kırılma maçı olarak gören İsmail Hoca değişimi savunmadan başlatacak.

Alanya maçında solda oynayan Çağlar ile sağda oynayan Djiku yine ilk on birde ancak birbirleriyle yer değiştirecek. Sağ bekte ise Mert yerini Afrika Kupası’ndan dönen Osayi’ye bırakacak. En radikal hamle ise orta sahada olacak. İlk on birin gediklisi Szymanski’nin yerinde Mert Hakan sahne alacak. Cengiz de bayrağı İrfan’a devredecek.

MOTİVASYON UYARISI

Alanya maçı sonrası hazırlanan kapsamlı analiz sonrası rotasyon kararı alan İsmail Kartal, oyunculara yapılan hataları tek tek anlatırken net uyarılar yaptı. En büyük problemi orta alanda rakibe uygulanan preste gören Kartal, İsmail Yüksek ile Krunic’i ikaz ederken, bloklar arasındaki mesafeyi kısaltmaları gerektiğinin altını çizdi.

Oyun disiplininden anlık kopmanın faturasının ağır olduğunu vurgulayan İsmail Hoca, “Motivasyon eksikliği yaşayamayız. En iyi hücum eden takım olmamız yeterli değil. Savunmada da daha güçlü olmamız şart. Herkes üzerine düşeni eksiksiz yapacak ve yeniden çıkışa geçeceğiz” diyerek galibiyet sözü aldı.