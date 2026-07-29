İtalya’ya giden cihan kamer boş dönmeyecek. Yönetim, oyuncu ile yıllık 12 milyon avrodan söz kesti. Sırada bonservisi için kulübü Milan’ın ikna edilmesi var.

Şampiyonluk hayali kuran Fenerbahçe’de gözler Şampiyonlar Ligi elemesinde ama akıllarda ise Rafael Leao var. Milan’ın satış listesine koyduğu ve birçok kulübün transfer gündeminde olan Portekizli oyuncu için somut adım atıldı. Transferden sorumlu yönetici Cihan Kamer, kulübü Milan ile görüşmek için İtalya’da. Oyuncu yıllık 12 milyon avroluk teklife ‘evet’ dedi. Sıra kulübünü iknaya geldi. Kamer, Milan yönetimi ile yüz yüze görüşecek.

Rafael Leao

EN İSTEKLİ KANARYA

Şu anda direkt bonservis ödemesi zor görünen sarı lacivertliler zorunlu satın alma şartı ile kiralama formülünü önerecek. 5 milyon avro kiralama ve 35 milyon avro bandında da satın alma düşüncesi var. Bir dönem Galatasaray’ın da gündemine gelen ancak yabancı kontenjanı sebebiyle geri adım atılan Leao konusunda en istekli kulübün Fenerbahçe olduğu belirtiliyor. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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