F.Bahçe, Beşiktaş’ın kadro dışı bıraktığı millî eldiven ile el sıkıştı. Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Mert Günok tam 11 sezon sonra altyapısından yetiştiği sarı lacivertli takımla son bir maceraya hazır. Domenico Tedesco da millî file bekçisinin transferine onay verdi.

Beşiktaş’ın kadro dışı bırakıp “Kendine takım bul” dediği Mert Günok yuvaya dönüyor. 36 yaşındaki millî eldivenin gönlü Fenerbahçe’de. Tecrübeli yıldız Ederson gibi dev bir rakibi rağmen altyapısından yetiştiği Fenerbahçe’ye gelmek istiyor. Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Domenico Tedesco’nun da onayıyla Mert’in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantının olumlu geçtiği ve tarafların prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Fenerbahçe’nin iki yıllık sözleşme teklif ettiği Mert’in kariyerini yetiştiği takımda sonlandırmak istediği ve imzaya hazır olduğu öğrenildi.

İRFAN CAN GİDECEK

Fenerbahçe’de yedek olmayı problem etmeyeceğini belirten Mert Günok, kulübün altyapısından yetiştiği için sarı lacivertliler UEFA listesine artı bir oyuncu daha yazabilecek. Sarı lacivertliler, transferin kesinleşmesi hâlinde üçüncü kaleci konumuna düşen İrfan Can Eğribayat’ı elden çıkaracak. İrfan Can’ı Polonya temsilcisi Legia’ya göndermeyi planlayan Fenerbahçe’de Ederson’un arkasında Tarık ve Mert rotasyonu olacak. Fenerbahçe, Mert’e sezon başında da talip olmuş, ancak transfer Beşiktaş’ın vetosu sebebiyle gerçekleşmeyince sarı lacivertliler Tarık Çetin’le anlaşmıştı.

OOSTERWOLDE İÇİN YARIŞ VAR

Avrupa’dan çok sayıda talibi olan Jayden Oosterwolde için Newcastle ile Roma gaza bastı. Hollandalın savunmacının menajeri her iki kulübün temsilcileriyle görüşmeleri sürdürürken, ayrılığın ancak sezon sonunda gerçekleşebileceği öğrenildi. Sarı lacivertliler Oosterwolde’den en az 20 milyon avro bonservis bedeli bekliyor.

OĞUZ’A TRABZON YASAK

F.Bahçe camiası Trabzonspor’un Oğuz Aydın’a talip olması üzerine ayağa kalktı. Karadeniz ekibinin 2017’de Mehmet Ekici transferindeki tavrını ve bu sezon Fenerbahçe Uğurcan’a talip olduğunda Ertuğrul Doğan’ın söylediklerini unutmayan sarı lacivertliler, ‘Oğuz’u Trabzon’a vermeyin’ kampanyası başlattı. İtalyan hoca da Oğuz’un gidişini veto etti.

BEDAVAYA SOL BEK

Adı Wolfsburg, West Ham, Leeds ve Porto’yla anılan Souffian El Karouani, Fenerbahçe’nin teklifini kabul etti. Utrecht’le sözleşmesi bitecek 25 yaşındaki El Karouani’ye bonservis ödemek istemeyen sarı lacivertliler, imzayı sezon sonunda attıracak. Fenerbahçe, El Karouani’ye üç eşit taksitte imza parası ödeyecek.

NKUNKU GAZA GELDİ

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer listesinde olan Christopher Nkunku, Milan formasıyla dün âdeta şov yaptı. Nkunku, Milan’ın Serie A’da Verona’yı 3-0 mağlup ettiği maçta biri penaltıdan olmak üzere iki gol kaydetti ve meşhur balonlu gol sevincini bu sezon ilk defa sergiledi.

