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Fenerbahçe'de Skriniar sonunda bitti: Yıllık 7,5 milyon avro

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de Skriniar sonunda bitti: Yıllık 7,5 milyon avro
Fenerbahçe, Transfer, Jose Mourinho, PSG, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jose Mourinho’nun beklediği transfer müjdelerini Yüksek Divan Kurulunda veren Başkan Ali Koç sözünü tuttu, Milan Skriniar’ın işini bitirdi.

Sarı lacivertliler, Slovak yıldızla sonunda anlaştı. 30 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe’nin senelik 7,5 milyon avrodan dört yıllık teklifini kabul ederken, PSG’yle de 12 milyon avroluk bonservis bedeli üzerinden el sıkışıldı.

Fenerbahçe'de Skriniar sonunda bitti: Yıllık 7,5 milyon avro - 1. Resim

Skriniar’ın hafta içinde İstanbul’a gelip takımla çalışmalara katılması beklenirken, Marco Asensio için geri sayım başladı. 29 yaşındaki İspanyol 10 numarayla her konuda anlaşan Fenerbahçe, PSG ile detayları konuşuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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