Fenerbahçe’de Domenico Tedesco uzun süreli plan yapsa da ligdeki Beşiktaş ve Galatasaray derbileri ile Türkiye Kupası bir anlamda test olacak.

MEHMET EMİN ULUÇ - Kanarya’da Fatih Karagümrük maçı sonrası görevine son verilmesi beklenen teknik direktör Domenico Tedesco ile ‘devam’ kararı çıkmıştı. İtalyan çalıştırıcının ise hayalinin uzun vadeli ve kalıcı bir plan olduğu ortaya çıktı. Tedesco’nun “Ben daha yeni başlıyorum. 6 ay önce geldim. Benim hedefim bir takım ve oyun inşa etmek. Bir hikâye yazmak istiyorum. Yazın bu takımın başında olup, transfer ve kamp dönemini takımla birlikte geçirmek istiyorum” diyerek şaşırttı.

Domenico Tedesco

BEŞİKTAŞ MAÇI KRİTİK

Tedesco böyle düşünüyor ama gidişat soru işaretli. Çünkü Fenerbahçe’nin durumu İtalyan hocanın da durumunu belirleyecek. Sarı lacivertlilerin ligdeki Beşiktaş ve Galatasaray derbileri ile Türkiye Kupası bir anlamda test olacak. Eğer şampiyonluk gelmese bile derbiler kazanılır ve Türkiye Kupası da alınırsa Tedesco’nun kalma durumu var. Ancak millî ara sonrası oynanacak Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda Kanarya’da teknik değişim kaçınılmaz hâle getirebilir.

