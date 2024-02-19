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    • Haberler > Spor > Fenerbahçe'den Avrupa devlerine çalım! Performansıyla hepsini geride bıraktı

    Fenerbahçe'den Avrupa devlerine çalım! Performansıyla hepsini geride bıraktı

    Düzenleyen: / Kaynak: Akşam Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fenerbahçe&#039;den Avrupa devlerine çalım! Performansıyla hepsini geride bıraktı
    Fenerbahçe, Haber

    Spor Haberleri  / Akşam Gazetesi

    Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe deplasman başarı grafiğiyle dikkat çekiyor. 26'ncı haftaya kadar sadece bir deplasmanda puan kaybeden sarı lacivertliler, bu başarısı ile Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden takımları geride bıraktı.

    Süper Lig'de heyecan 26'ncı hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. 69 puanı bulunan Galatasaray ve onu 67 puanla takip eden Fenerbahçe'nin zirve yarışı kızışırken, son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, galibiyet serisi ile dikkat çekiyor.

    DEPLASMANDA SADECE BİR KEZ PUAN KAYBETTİ

    Bu sezon evinde oynadığı 13 karşılaşmanın 4'ünde puan kaybı yaşayan sarı lacivertliler, deplasmanda ise sadece bir kere puan kaybetti. Kadıköy'de Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe; Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor karşısında 1 puana razı oldu. Deplasmanda ise sadece Adana Demirspor ile berabere kaldı.

    BİR SONRAKİ RAKİP HATAYSPOR

    Sarı lacivertliler, bu başarısıyla Avrupa'nın beş büyük ligindeki takımları geride bıraktı. Deplasmandaki galibiyet serisi ile dikkat çeken İsmail Kartal'ın takımı, 3 Mart'ta Hatay deplasmanına gidecek. Bir sonraki dış saha mücadelesinde ise ligin ilk yarısında evinde puan kaybettiği Trabzonspor'a konuk olacak.

    Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı maçlar sırasıyla şöyle: Karagümrük, Sivasspor, Konyaspor ve Galatasaray. 

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Akşam Gazetesi
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