Fenerbahçe'den Beşiktaş'a tarihi fark! Türkiye Kupası finalistleri belli oldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Beko, Konya'da düzenlenen Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 mağlup etti ve finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 mağlup etti.
Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan Sarı-lacivertliler, ezeli rakibine 31 sayı fark atarak finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes finali 18 Şubat Pazar günü saat 15.30'da Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde oynanacak.
1. çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 32-8 Beşiktaş Emlakjet
2. çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 61-28 Beşiktaş Emlakjet
3 çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 79-46 Beşiktaş Emlakjet
4. çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 99-68 Beşiktaş Emlakjet
Kaynak: Türkiye Gazetesi