Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Fenerbahçe'den Beşiktaş'a tarihi fark! Türkiye Kupası finalistleri belli oldu

    Fenerbahçe'den Beşiktaş'a tarihi fark! Türkiye Kupası finalistleri belli oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fenerbahçe&#039;den Beşiktaş&#039;a tarihi fark! Türkiye Kupası finalistleri belli oldu
    Fenerbahçe, Beşiktaş, Basketbol, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe Beko, Konya'da düzenlenen Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 mağlup etti ve finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

    Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 mağlup etti.

    Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan Sarı-lacivertliler, ezeli rakibine 31 sayı fark atarak finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

    Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes finali 18 Şubat Pazar günü saat 15.30'da Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde oynanacak.

    Fenerbahçe'den Beşiktaş'a tarihi fark! Türkiye Kupası finalistleri belli oldu

    1. çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 32-8 Beşiktaş Emlakjet

    2. çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 61-28 Beşiktaş Emlakjet

    3 çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 79-46 Beşiktaş Emlakjet

    4. çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 99-68 Beşiktaş Emlakjet

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Futbol dünyası bu paylaşımı konuşuyor! Eyüpspor'dan Kylian Mbappe'ye transfer teklifi - SporFutbol dünyası bu paylaşımı konuşuyor! Eyüpspor'dan Kylian Mbappe'ye transfer teklifiNesrin Baş gururlandırdı! Milli sporcu Romanya'dan altın madalya ile dönüyor - SporNesrin Baş gururlandırdı! Milli sporcu Romanya'dan altın madalya ile dönüyorHaliç derbisinde 2 gol var! Kasımpaşa ve Karagümrük puanları paylaştı - SporHaliç derbisinde 2 gol var! Kasımpaşa ve Karagümrük puanları paylaştıEyüpspor Başkanı en büyük hayalim demişti! Real Madrid'in dünya yıldız imzayı atıyor - SporEyüpspor Başkanı en büyük hayalim demişti! Real Madrid'in dünya yıldız imzayı atıyorİBB Adayı Murat Kurum'dan Süper Lig ekibine müjde - SporİBB Adayı Murat Kurum'dan Süper Lig ekibine müjdeAnadolu Efes finalde! Türkiye Kupası şampiyonu Konya'da belli olacak - SporAnadolu Efes finalde! Türkiye Kupası şampiyonu Konya'da belli olacakFenerbahçe'den 60 milyon euroluk satış! Sezon sonu imzalar atılacak - SporAvrupa devleri 3 oyuncuyu gözüne kestirmiştiArda Turan'ın Galatasaray hayali gerçekleşti! Mazbatasını Dursun Özbek'ten aldı - SporArda Turan'ın Galatasaray hayali gerçekleştiSüper Lig'de sürpriz karar: 26. haftanın VAR kayıtları açıklanacak - SporSüper Lig'in 26. haftasında uygulanmaya başlayacakSüper Lig ekipleri tehlike altında! TFF, 8 takımı uyardı - SporSüper Lig ekipleri tehlike altında! TFF, 8 takımı uyardı
    Sonraki Haber Yükleniyor...