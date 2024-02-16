Fenerbahçe'den Beşiktaş'a tarihi fark! Türkiye Kupası finalistleri belli oldu

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Şubat 2024 23:14 - Güncelleme: 16 Şubat 2024 23:15 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko, Konya'da düzenlenen Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 mağlup etti ve finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.