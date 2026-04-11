Fenerbahçe’de gözler sezon sonuna çevrilirken, yönetim büyük golcü transferi için düğmeye bastı; Ertan Torunoğulları, Haziran kampına yeni santrforun yetişeceğini açıklarken, yüksek maaş politikasının da değişmesi gerektiğini vurguladı.

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmasının ardından forvet hattına sadece genç oyuncu Sidiki Cherif takviyesi yapmıştı. Sarı-lacivertli yönetimin, asıl büyük golcü transferini sezon sonuna bıraktığı öğrenildi. Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, kulübün transfer stratejisi ve yeni golcü planlamasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Haziran ayı itibarıyla transfer çalışmalarının büyük bir kısmını tamamlamayı hedeflediklerini belirten Torunoğulları, özellikle santrfor bölgesi için yürütülen görüşmelerde sona yaklaşıldığının sinyalini verdi.

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları

"MAAŞLAR AVRUPA STANDARTININ ÜSTÜNDE"

CNBC-e'ye konuşan Ertan Torunoğulları, futbol endüstrisinin büyümesiyle birlikte artan maliyetlere dikkat çekti. Kulüplerin gelir-gider dengesini korumakta zorlandığını ifade eden Torunoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Futbol çok büyüdü. Büyük bir endüstri oldu. Devre arası transfer döneminde çok araştırma yaptık. Çok çalışma yaptık. Şu an İngiltere hariç bütün ülkelerde maaş ve bonservis düşürmeye doğru yol alınıyor. Kulüpler gelirleri azaldığı için sıkıntı yaşıyor. Özellikle belli yaşlara gelmiş oyuncularda. 2026'dan itibaren Suudi Arabistan da böyle bir karar aldı. Maaşlar gerçekten çok yükseldi. Ülkemizde, 4 büyük kulübün ödediği maaşlar Avrupa'da İngiltere hariç ödenmiyor. Bayern Münih, Barcelona gibi üst düzey kulüpleri saymıyorum. Bizim de maaş sınırı getirmemiz gerekiyor."

"TRANSFER POLİTİKAMIZ DEĞİŞMELİ"

Transfer süreçlerinde taraftar beklentisi ile ekonomik gerçeklerin uyuşmadığını vurgulayan Torunoğulları, Türkiye'deki maaş beklentilerinin yüksekliğinden yakındı. Kulüpler Birliği nezdinde bir girişimde bulunacaklarını belirten Torunoğulları şöyle devam etti:

"Biz transfer görüşmesine gidiyoruz, vatandaş diyor 'alın'... Alın demekle olmuyor. Almanya'da 2 milyona oynayan Türkiye geldiğinde net 5 milyon istiyor. Verirken de üzülüyorsun. Hep birlikte karar alıp, bir politika izleyip bu maaşları düşürmemiz gerekiyor. Kulüpler Birliği'nde bunu gündeme getireceğiz. Türk futbolu için bir yol haritası çizmek istiyoruz."

YENİ GOLCÜ HAZİRANDA KAMPTA

Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği forvet transferi konusunda müjdeyi veren Torunoğulları, teknik direktör ile koordineli bir şekilde hareket ettiklerini belirtti. Çalışmaların takvimini paylaşan Futbol Şube Sorumlusu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hiçbir zaman bitmez. Bizim de hocamızla birlikte yaptığımız bir planlama var. Mayıs ayında değerlendirip, bir aksilik olmazsa Haziran kampına tam kadro gitmek istiyoruz. Görüştüğümüz çok iyi golcüler var. Yeni golcü transferimiz haziranda takımda olacak. Çok iyi forvetlerle görüşüyoruz. Bir aksilik olmazsa haziran kampına biz yüzde 90 tam kadroyla gitmek istiyoruz.”

Haberle İlgili Daha Fazlası