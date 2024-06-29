Fenerbahçe'den iki yıldıza hücum! Hedefteki isimler Kingsley Coman ve Ayoub El Kaabi

Udinese’nin Sırp yıldızı Lazar Samardzic’in peşine düşen sarı lacivertliler, İtayan devleriyle karşı karşıya. Kingsley Coman ve Ayoub El Kaabi’ye de kanca atıldı.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Jose Mourinho, transfer talepleri için sabırsızlanırken, pazarda yoğun mesai harcayan Fenerbahçe yönetimi dev rakiplerle boğuşuyor.

Portekizli hocanın gözdelerinden Sırp orta saha Lazar Samardzic için Udinese’nin kapısını çalan sarı lacivertliler, 25 milyon avroluk bonservis talebiyle karşılaşırken, İtalyan devlerini de karşısına aldı. Lazio, Udinese’nin isteğini yüksek bulup geri adım atsa da Inter, Napoli ve Juventus, 22 yaşındaki orta saha için pazarlık masasına oturmaktan çekinmedi.

İKİ YILDIZA HÜCUM

Öte yandan Alman basınında çıkan haberde Fenerbahçe’nin , Bayern Münih’te forma giyen Kingsley Coman’ı istediği ancak bu transferin gerçekleşme ihtimalini zor olduğu belirtildi. Fransız basınından da çarpıcı bir iddia geldi. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla takımı Olimpiakos’a büyük başarılar kazandıran Ayoub El Kaabi ile ilgileniyor. Haberde sarı lacivertlilerin gelecek hafta transferi bitirebileceği iddia edildi.

MENAJERLERDEN İSİM YAĞIYOR

Menajerler transfer pazarını altüst eden Fenerbahçe’ye her gün yeni bir isim sunuyor. Forvet arayışındaki sarı lacivertlilere en son Leicester’le vedalaşan Nijeryalı Iheanacho önerildi. Dortmund’un yıldızı Fülkrug ile Everton’dan BETO adaylar arasında.