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Fenerbahçe Batshuayi'den sonra Dzeko'yu da kaybediyor

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Fenerbahçe Batshuayi&#039;den sonra Dzeko&#039;yu da kaybediyor
Edin Dzeko, Fenerbahçe, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Portekizli Teknik Direktör Mourinho ile anlaştıktan sonra transfere odaklanan Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin ardından bir golcüsünü daha kaybediyor. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Dzeko'nun Hajduk Split'in teklifine sıcak baktığını yazdı.

Alfredo Pedulla, Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'nun takımdan ayrılmaya hazırlandığını duyurdu. Alfredo Pedulla yaptığı haberde Dzeko'nun Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına transferinin yakın olduğunu ileri sürdü.

Fenerbahçe Batshuayi'den sonra Dzeko'yu da kaybediyor - 1. Resim

DZEKO HAJDUK SPLİT'E OLUMLU BAKIYOR

Yıldız golcü, Hajduk Split'in önerdiği 2 yıllık teklife olumlu bakıyor. Hırvat kulübünün, Fenerbahçe'yle de anlaşmaya varmak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

38 yaşındaki santrforun, sarı lacivertli takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe Batshuayi'den sonra Dzeko'yu da kaybediyor - 2. Resim

DZEKO'DAN FENERBAHÇE'DE 25 GOL 10 ASİST

Bosna Hersekli futbolcu, geride kalan sezonda 46 maça çıktı ve Fenerbahçe'ye 25 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.

Fenerbahçe Batshuayi'den sonra Dzeko'yu da kaybediyor - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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