Fenerbahçe Batshuayi'den sonra Dzeko'yu da kaybediyor
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Portekizli Teknik Direktör Mourinho ile anlaştıktan sonra transfere odaklanan Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin ardından bir golcüsünü daha kaybediyor. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Dzeko'nun Hajduk Split'in teklifine sıcak baktığını yazdı.
Alfredo Pedulla, Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'nun takımdan ayrılmaya hazırlandığını duyurdu. Alfredo Pedulla yaptığı haberde Dzeko'nun Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına transferinin yakın olduğunu ileri sürdü.
DZEKO HAJDUK SPLİT'E OLUMLU BAKIYOR
Yıldız golcü, Hajduk Split'in önerdiği 2 yıllık teklife olumlu bakıyor. Hırvat kulübünün, Fenerbahçe'yle de anlaşmaya varmak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
38 yaşındaki santrforun, sarı lacivertli takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
DZEKO'DAN FENERBAHÇE'DE 25 GOL 10 ASİST
Bosna Hersekli futbolcu, geride kalan sezonda 46 maça çıktı ve Fenerbahçe'ye 25 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.