Fenerbahçe Batshuayi'den sonra Dzeko'yu da kaybediyor

Düzenleyen: Ahmet Öksüz 28 Haziran 2024 22:22 - Güncelleme: 28 Haziran 2024 22:37 - Güncelleme:

Edin Dzeko, Fenerbahçe, Transfer, Haber

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Portekizli Teknik Direktör Mourinho ile anlaştıktan sonra transfere odaklanan Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin ardından bir golcüsünü daha kaybediyor. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Dzeko'nun Hajduk Split'in teklifine sıcak baktığını yazdı.