Fenerbahçe'den Süper Lig tarihine geçecek çılgın teklif! İtalyanlar duyurdu

Kadrosunu güçlü bir golcüyle takviye etmek isteyen Fenerbahçe, gözünü Juventus'un yıldızına dikti. 25 yaşındaki Sırp golcü için yapılan teklifi İtalyanlar duyururken, bu transferin gerçekleşmesi ile golcü isim Süper Lig tarihine geçecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon toplam 34 gol atan Edin Dzeko ve Dusan Tadic ikilisinin vedasından sonra hücum hattını yıldız bir isimle güçlendirmek istiyor. Gözünü Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'e çeviren sarı lacivertliler, tarihe geçecek bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

30 MİLYONU GÖZDEN ÇIKARDILAR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Dusan Vlahovic’i kadrosuna katmak için Juventus'a 30 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro yıllık maaş teklif edecek.

İtalyan ekibinin, oyuncunun 12 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmak istediğini ve Sırp yıldızı satmak için hazır durumda olduğu belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYOR

24 yaşındaki golcüyü kadrosuna katarak sansasyonel bir transfere imza atmak isteyen Fenerbahçe, Vlahovic ile ilgilenen kulüpler arasında favori noktada. Ancak Vlahovic'in Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteği transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇECEK

Öte yandan sarı lacivertliler, Dusan Vlahovic'i 30 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna katarsa Süper Lig tarihinin en pahalı transferini yapmış olacak.

Bu sezon 41 resmi maçta forma giyen 24 yaşındaki forvet, 15 gol ve 5 asistle sezonu tamamladı.