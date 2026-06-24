Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig fikstürü konusunda geçmiş yıllarda yaşanan mağduriyetin bu yıl yaşanmaması adına TFF ile telefon görüşmesi yaptı.

Fenerbahçe Kulübü'nde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi harekete geçerek federasyon yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

GÖKTÜRK VE ÇAĞLAR DEVREDE

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkili profesyonelleri ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Barış Göktürk

TFF'YE FİKSTÜR TELEFONU

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün hassasiyetlerini dile getirdiği, konuyu dikkatle takip ettiklerini ve geçmiş yıllarda Fenerbahçe’nin yaşadığı mağduriyetin bu yıl yaşanmasına izin verilmeyeceği TFF yetkililerine aktarıldı.

Sarı lacivertli yöneticiler, "Galatasaray ile sezonun ikinci yarısındaki derbileri son dönemde sürekli deplasmanda oynuyoruz. Ayrıca Galatasaray, Avrupa kupalarında zorlu deplasman maçlarının ardından ligde çoğu zaman iç sahada mücadele ediyor" şeklindeki eleştirileri de görüşmede TFF yetkililerine aktardı.

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