Fenerbahçe'den TFF'ye fikstür telefonu: "Mağduriyet yaşanmasın"
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig fikstürü konusunda geçmiş yıllarda yaşanan mağduriyetin bu yıl yaşanmaması adına TFF ile telefon görüşmesi yaptı.
- Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, TFF yetkilileriyle telefon görüşmesi yaptı.
- Fenerbahçe, geçmiş yıllarda yaşadığı mağduriyetin bu yıl yaşanmasına izin verilmeyeceğini TFF'ye iletti.
- Sarı lacivertli yöneticiler, Galatasaray ile sezonun ikinci yarısındaki derbileri son dönemde sürekli deplasmanda oynadıkları eleştirisini dile getirdi.
- Ayrıca Galatasaray'ın Avrupa kupalarında zorlu deplasman maçlarının ardından ligde çoğu zaman iç sahada mücadele ettiği belirtildi.
Fenerbahçe Kulübü'nde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi harekete geçerek federasyon yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.
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GÖKTÜRK VE ÇAĞLAR DEVREDE
Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkili profesyonelleri ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
TFF'YE FİKSTÜR TELEFONU
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün hassasiyetlerini dile getirdiği, konuyu dikkatle takip ettiklerini ve geçmiş yıllarda Fenerbahçe’nin yaşadığı mağduriyetin bu yıl yaşanmasına izin verilmeyeceği TFF yetkililerine aktarıldı.
Sarı lacivertli yöneticiler, "Galatasaray ile sezonun ikinci yarısındaki derbileri son dönemde sürekli deplasmanda oynuyoruz. Ayrıca Galatasaray, Avrupa kupalarında zorlu deplasman maçlarının ardından ligde çoğu zaman iç sahada mücadele ediyor" şeklindeki eleştirileri de görüşmede TFF yetkililerine aktardı.