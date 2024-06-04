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Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'in zirvesinde

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu Süper Lig&#039;in zirvesinde

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig'de 2023--2024 sezonu tamamlanırken, 38 hafta boyunca en çok süre alan isim Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu oldu.

Trendyol Süper Lig'de tamamlanan 2023-2024 sezonunun en fazla süre alan ismi, Fenerbahçe'nin başarılı kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sezonun istatistikleri açıklanırken, "en çok süre alan oyuncular" listesinin başında, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu yer aldı.

Ferdi Kadıoğlu, geride kalan sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 37 maça çıkarken, toplam 3 bin 328 dakika sahada kalarak bu alanda zirvenin sahibi oldu.

Fenerbahçeli futbolcuyu, 38 maçta 3 bin 310 dakikayla Kasımpaşalı Haris Hajradinovic ile 37 maçta 3 bin 299 dakikayla Galatasaraylı Fernando Muslera takip etti.

OyuncuTakımMaçSüre (Dakika)
1- Ferdi KadıoğluFenerbahçe373328
2- Haris HajradinovicKasımpaşa383310
3- Fernando MusleraGalatasaray373299
4- Guilherme Haubert SityaKonyaspor373267
5- Aytaç KaraKasımpaşa373247
6- Okan KocukSamsunspor363240
7- Soner DikmenKonyaspor373214
8- Uğur ÇiftçiSivasspor363207
9- Nihad MujakicMKE Ankaragücü363203
10- Dusan TadicFenerbahçe383157

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'in zirvesinde - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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