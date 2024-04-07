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Haberler > Spor > Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun Mekke'de hurma dağıttı!

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun Mekke'de hurma dağıttı!

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Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun Mekke&#039;de hurma dağıttı!

Spor Haberleri

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri dönen Serdar Dursun, Fenerbahçe A Takımının Galatasaray'la oynanacak olan Süper Kupa finaline çıkmamasını fırsat bildi ve Umre'ye gitti. Tecrübeli futbolcunun Mekke'de hurma dağıttığı anlar böyle görüntülendi.

Fenerbahçe 2 Nisan'daki kongresinde, Galatasaray'la oynanacak olan Süper Kupa finaline, U19 takımıyla çıkma kararı almıştı. Bu karar sonrası A Takım oyuncularına izin verilmişti. Bu izni fırsat bilen Serdar Dursun, Umre'ye gitti. 

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun Mekke'de hurma dağıttı! - 1. Resim

UMRE'DE HURMA DAĞITTI

Mekke'de olan tecrübeli futbolcu hurma dağıttı. O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Dursun, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

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