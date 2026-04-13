Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki yıldız orta sahası N'Golo Kante, Beşiktaş derbisinin ardından Kayserispor deplasmanında da iyi oyununu sürdürdü ve Fransa'da haftanın 11'ine girme başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı N’Golo Kante, sarı lacivertli formayla ikinci golünü Kayserispor deplasmanında kaydetti.

ÖNCE BEŞİKTAŞ SONRA KAYSERİ

Kadıköy'de 1-0 kazandıkları Beşiktaş derbisine performansıyla damga vuran 35 yaşındaki orta saha, Kayserispor deplasmanında da iyi performansını sürdürdü.

GOL SAYISINI İKİYE YÜKSELTTİ

Başarılı oyununu bir de golle süsleyen Fransız yıldız, Kayseri karşısında 75 dakikada 73 kez topla buluştu ve 63 pas denemesinde yüzde 87 isabet oranı yakaladı. Fenerbahçe'nin dinamosu, girdiği 10 ikili mücadelenin de 7’sini kazanarak galibiyette büyük rol oynadı.

L'EQUİPE HAFTANIN 11'İNE ALDI

Fransa'nın dünyaca ünlü gazetelerinden L'Equipe, yurt dışında forma giyen Fransız oyunculardan oluşan haftanın 11'inde N'Golo Kante'ye de yer verdi.

L'Equipe'nin ilk 11'inde yer alan isimler şu şekilde:

Maxence Prevot (Leuven), Mukiele (Sunderland), Bade (Bayer Leverkusen), Petrot (Elche), Truffert (Bournemouth), Lemar (Girona), Atta (Udinese), N'Golo Kante (Fenerbahçe), Cherki (Manchester City), Marcus Thuram (Inter), Mateta (Crystal Palace)

